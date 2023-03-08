Tarım Kredi Market Çalışma Saatleri – Tarım Kredi Kooperatifi Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

Tarım Kredi Kooperatifi marketi ilk olarak 2017'de açılmıştır. 2023 Tarım Kredi Market çalışma saatleri, değişiklik göstermez. Tarım Kredi Kooperatifi kaçta açılıyor, dediğimizde kamu kuruluşları gibi sabit çalışma saatleri olduğunu öğreniriz. Hafta içi ve hafta sonu Tarım Kredi Market saat kaçta açılıyor¸ kaçta kapanıyor, sorusuna hata içi ve sonu değişklik göstermez yanıtını veririz. Kaça kadar açık, dediğimizde 21.00'a kadar açık olduğunu görürüz.
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Bünyesinde faaliyette bulunan ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketler çiftçilerden aldığı güçle çalışır. İlk şubesi 2017'de faaliyete başlayan ve başlangıçta fiyat yönetmelikleri amacı ile büyük şehirlerde açılmıştır. Kooperatif Market mağazalarında temel gıda, atıştırmalık, içecek, şarküteri ve kahvaltılık, et ve dondurulmuş ürünler, meyve ve sebze, temizlik ürünleri, sıvı yağ ve margarinler, kişisel bakım, kâğıt ürünleri, gıda dışı dâhil olmak üzere % 70 Tarım Kredi'ye ait ürünler bulunur. Bunlardan bazıları şu şekildedir:
Tarım Kredi Kooperatifi Marketi diğer marketler gibi haftanın her günü çalışır. Tarım Kredi Kooperatifi Marketinde çalışma saatleri değişiklik göstermez. Öğle arası saatlerinde vardiyalı çalışanlar bulunması nedeniyle kapalı olmaz.
Tarım Kredi Kooperatifi Market gün içerisinde açılış ve kapanış saatleri:
Hafta içi açılış: 09.00
Hafta içi kapanış: 21.00
Hafta sonu açılış: 09.00
Hafta sonu kapanış: 21.00