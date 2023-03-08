Tarım Kredi Market Çalışma Saatleri – Tarım Kredi Kooperatifi Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

Tarım Kredi Kooperatifi marketi ilk olarak 2017'de açılmıştır. 2023 Tarım Kredi Market çalışma saatleri, değişiklik göstermez. Tarım Kredi Kooperatifi kaçta açılıyor, dediğimizde kamu kuruluşları gibi sabit çalışma saatleri olduğunu öğreniriz. Hafta içi ve hafta sonu Tarım Kredi Market saat kaçta açılıyor¸ kaçta kapanıyor, sorusuna hata içi ve sonu değişklik göstermez yanıtını veririz. Kaça kadar açık, dediğimizde 21.00'a kadar açık olduğunu görürüz.

Tarım Kredi Kooperatifi Marketi Nedir?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Bünyesinde faaliyette bulunan ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketler çiftçilerden aldığı güçle çalışır. İlk şubesi 2017'de faaliyete başlayan ve başlangıçta fiyat yönetmelikleri amacı ile büyük şehirlerde açılmıştır. Kooperatif Market mağazalarında temel gıda, atıştırmalık, içecek, şarküteri ve kahvaltılık, et ve dondurulmuş ürünler, meyve ve sebze, temizlik ürünleri, sıvı yağ ve margarinler, kişisel bakım, kâğıt ürünleri, gıda dışı dâhil olmak üzere % 70 Tarım Kredi'ye ait ürünler bulunur. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Kuru Bakliyat

Makarna

Baharat

Zeytinyağı

Dökme Çay

Un

Zeytin, Zeytin Ezmesi

Çorba

Fındık

Turşu

Kolonyalar

Şeker

Helva, Tahin ve Pekmez

Sabunlar

Konserve

Kuru meyve

Çekirdek

Bitkisel Yağlar

Ayçiçek Yağı

Nar Ekşisi

Çikolata Krema, Ezme

Bitki Çayı

Domates Salçası

Bal

Peynir

Badem

Sirke

Fıstık

Vücut Losyon ve Kremleri

Ceviz

UHT Süt

Biber Salçası

Aktar Ürünleri

Şampuanlar

Çikolata, Gofret

Türk Kahvesi

Kakao

Reçel

Lokum

Hazır Yiyecekler

Bardak Poşet Çay

Ketçap

Tereyağı

Kabartma Tozu, Vanilya

Tarım Kredi Market Çalışma Saatleri

Tarım Kredi Kooperatifi Marketi diğer marketler gibi haftanın her günü çalışır. Tarım Kredi Kooperatifi Marketinde çalışma saatleri değişiklik göstermez. Öğle arası saatlerinde vardiyalı çalışanlar bulunması nedeniyle kapalı olmaz.

Tarım Kredi Kooperatifi Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

Tarım Kredi Kooperatifi Market gün içerisinde açılış ve kapanış saatleri:

Hafta içi açılış: 09.00

Hafta içi kapanış: 21.00

Hafta sonu açılış: 09.00

Hafta sonu kapanış: 21.00