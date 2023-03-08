Haberler Yaşam Haberleri Tarım Kredi Market Çalışma Saatleri – Tarım Kredi Kooperatifi Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?
Giriş Tarihi: 8.3.2023 16:05 Son Güncelleme: 8.3.2023 16:05

Tarım Kredi Market Çalışma Saatleri – Tarım Kredi Kooperatifi Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

Tarım Kredi Kooperatifi, çiftçiyi korumak için kurulmuş olan bu kooperatif Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına Bağlı hizmet sunmaktadır. Hizmetlerinden biri de marketleridir. 2023 Tarım Kredi Market çalışma saatleri, hafta içi ve sonu aynı saatlerdedir. Tarım Kredi Kooperatifi kaçta açılıyor, dediğimizde 09.00’da açıklığını görürüz. Hafta içi ve hafta sonu Tarım Kredi Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, sorusu ile çalışma saatlerine ulaşırız. Kaça kadar açık, sorusunun yanıtına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Tarım Kredi Market Çalışma Saatleri – Tarım Kredi Kooperatifi Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

Tarım Kredi Kooperatifi marketi ilk olarak 2017'de açılmıştır. 2023 Tarım Kredi Market çalışma saatleri, değişiklik göstermez. Tarım Kredi Kooperatifi kaçta açılıyor, dediğimizde kamu kuruluşları gibi sabit çalışma saatleri olduğunu öğreniriz. Hafta içi ve hafta sonu Tarım Kredi Market saat kaçta açılıyor¸ kaçta kapanıyor, sorusuna hata içi ve sonu değişklik göstermez yanıtını veririz. Kaça kadar açık, dediğimizde 21.00'a kadar açık olduğunu görürüz.

Tarım Kredi Kooperatifi Marketi Nedir?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Bünyesinde faaliyette bulunan ve üreticiyle tüketici arasında köprü vazifesi gören Tarım Kredi Kooperatif Marketler çiftçilerden aldığı güçle çalışır. İlk şubesi 2017'de faaliyete başlayan ve başlangıçta fiyat yönetmelikleri amacı ile büyük şehirlerde açılmıştır. Kooperatif Market mağazalarında temel gıda, atıştırmalık, içecek, şarküteri ve kahvaltılık, et ve dondurulmuş ürünler, meyve ve sebze, temizlik ürünleri, sıvı yağ ve margarinler, kişisel bakım, kâğıt ürünleri, gıda dışı dâhil olmak üzere % 70 Tarım Kredi'ye ait ürünler bulunur. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

  • Kuru Bakliyat
  • Makarna
  • Baharat
  • Zeytinyağı
  • Dökme Çay
  • Un
  • Zeytin, Zeytin Ezmesi
  • Çorba
  • Fındık
  • Turşu
  • Kolonyalar
  • Şeker
  • Helva, Tahin ve Pekmez
  • Sabunlar
  • Konserve
  • Kuru meyve
  • Çekirdek
  • Bitkisel Yağlar
  • Ayçiçek Yağı
  • Nar Ekşisi
  • Çikolata Krema, Ezme
  • Bitki Çayı
  • Domates Salçası
  • Bal
  • Peynir
  • Badem
  • Sirke
  • Fıstık
  • Vücut Losyon ve Kremleri
  • Ceviz
  • UHT Süt
  • Biber Salçası
  • Aktar Ürünleri
  • Şampuanlar
  • Çikolata, Gofret
  • Türk Kahvesi
  • Kakao
  • Reçel
  • Lokum
  • Hazır Yiyecekler
  • Bardak Poşet Çay
  • Ketçap
  • Tereyağı
  • Kabartma Tozu, Vanilya

Tarım Kredi Market Çalışma Saatleri

Tarım Kredi Kooperatifi Marketi diğer marketler gibi haftanın her günü çalışır. Tarım Kredi Kooperatifi Marketinde çalışma saatleri değişiklik göstermez. Öğle arası saatlerinde vardiyalı çalışanlar bulunması nedeniyle kapalı olmaz.

Tarım Kredi Kooperatifi Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

Tarım Kredi Kooperatifi Market gün içerisinde açılış ve kapanış saatleri:

Hafta içi açılış: 09.00

Hafta içi kapanış: 21.00

Hafta sonu açılış: 09.00

Hafta sonu kapanış: 21.00

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Tarım Kredi Market Çalışma Saatleri – Tarım Kredi Kooperatifi Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?
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