TARIM KREDİ MARKETTE FIRSATLAR! 19 Ekim’e kadar geçerli aktüel ürünlerde sucuk, süt, deterjan...

Haftalık alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyenlerin takip ettiği Tarım Kredi Aktüel kataloğu açıklandı. Ekim ayının yeni kampanyası 19 Ekim'e kadar devam ederken tüketiciler, marketlerde geçerli indirimleri yakından takip ediyor. Tarım Kredi marketlerinin güncel fırsatlarını kaçırmak istemeyenler, yeni kataloğun ayrıntılarına odaklandı.