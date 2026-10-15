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Giriş Tarihi: 15.10.2026 21:43

Tarım Kredi markette indirimler 19 Ekim’e kadar sürecek! Tarım Kredi aktüelde zeytinyağı, sucuk, deterjanlar...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni haftanın aktüel kataloğunu tüketicilerin beğenisine sundu. 19 Ekim’e kadar devam edecek kampanya kapsamında zeytinyağı, kasap sucuk, süt, yoğurt ve pirinç gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra sıvı sabun, mutfak ve banyo temizleyicileri, tuvalet kağıdı ve yağ çözücü çeşitleri de indirimli fiyatlarla raflarda yerini alıyor. İşte Tarım Kredi haftanın aktüel kataloğu ve indirimli ürünler.

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Tarım Kredi markette indirimler 19 Ekim’e kadar sürecek! Tarım Kredi aktüelde zeytinyağı, sucuk, deterjanlar...
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Haftalık alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyenlerin takip ettiği Tarım Kredi Aktüel kataloğu açıklandı. Ekim ayının yeni kampanyası 19 Ekim'e kadar devam ederken tüketiciler, marketlerde geçerli indirimleri yakından takip ediyor. Tarım Kredi marketlerinin güncel fırsatlarını kaçırmak istemeyenler, yeni kataloğun ayrıntılarına odaklandı.

TARIM KREDİ AKTÜEL 13-19 EKİM

Beyaz / Sarı Leblebi (200 g): 41,90 TL

Kurutulmuş Trabzon Hurması (100 g): 74,90 TL

Kuru Dut (250 g): 149,90 TL

Naturel İç Fındık (180 g): 139,00 TL

Kavrulmuş Fındık (180 g): 179,00 TL

Maden Suyu Çeşitleri (Aromalı / Sade, 6'lı 200 ml): 76,50 TL

Çilekli Kruvasan (60 g): 29,90 TL

Sade Çikolatalı Kremalı Bisküvi (4x100 g): 79,90 TL

TARIM KREDİ AKTÜEL 13-19 EKİM

Naturel Birinci Zeytinyağı (1 L): 279,00 TL

Dana Kasap Sucuk (400 g): 329,00 TL

Yarım Yağlı Süt (%1,5 Yağlı, 1 L): 39,90 TL

Pilavlık Bulgur (2,5 kg): 99,00 TL

Osmancık Pirinç (2,5 kg): 199,00 TL

Donuk İlikli Kemik Suyu (6x80 g): 89,00 TL

Dondurulmuş Somon Steak Dilim (500 g): 279,00 TL

Hamburger Köfte (360 g): 289,90 TL

Dana Dilimli Donuk Kavurma (250 g): 369,00 TL

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TARIM KREDİ AKTÜEL 13-19 EKİM

Sıvı Sabun Çeşitleri (Hindistan Cevizi, Okyanus, Lavanta - 750 ml): 42,90 TL

Yağ Çöz & Çok Amaçlı Temizleyici (1000 ml): 54,90 TL

Mutfak & Banyo Temizleyici (1000 ml): 69,90 TL

Tuvalet Kağıdı (2 Katlı, 16'lı): 128,90 TL

TARIM KREDİ AKTÜEL 13-19 EKİM

Beyaz / Sarı Leblebi (200 g): 41,90 TL

Kurutulmuş Trabzon Hurması (100 g): 74,90 TL

Kuru Dut (250 g): 149,90 TL

Naturel İç Fındık (180 g): 139,00 TL

Kavrulmuş Fındık (180 g): 179,00 TL

TARIM KREDİ AKTÜEL 13-19 EKİM

Naturel Birinci Zeytinyağı (1 L): 279,00 TL

Dana Kasap Sucuk (400 g): 329,00 TL

Yarım Yağlı Süt (%1,5 Yağlı, 1 L): 39,90 TL

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Tarım Kredi markette indirimler 19 Ekim’e kadar sürecek! Tarım Kredi aktüelde zeytinyağı, sucuk, deterjanlar...
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