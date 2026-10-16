Tarım Kredi markette son indirim günleri! 19 Ekim’e kadar geçerli aktüel ürünler: sucuk, süt, deterjan...

Haftalık alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyenlerin takip ettiği Tarım Kredi Aktüel kataloğu açıklandı. Ekim ayının yeni kampanyası 19 Ekim'e kadar devam ederken tüketiciler, marketlerde geçerli indirimleri yakından takip ediyor. Tarım Kredi marketlerinin güncel fırsatlarını kaçırmak istemeyenler, yeni kataloğun ayrıntılarına odaklandı.
Beyaz / Sarı Leblebi (200 g): 41,90 TL
Kurutulmuş Trabzon Hurması (100 g): 74,90 TL
Kuru Dut (250 g): 149,90 TL
Naturel İç Fındık (180 g): 139,00 TL
Kavrulmuş Fındık (180 g): 179,00 TL
Maden Suyu Çeşitleri (Aromalı / Sade, 6'lı 200 ml): 76,50 TL
Çilekli Kruvasan (60 g): 29,90 TL
Sade Çikolatalı Kremalı Bisküvi (4x100 g): 79,90 TL
Naturel Birinci Zeytinyağı (1 L): 279,00 TL
Dana Kasap Sucuk (400 g): 329,00 TL
Yarım Yağlı Süt (%1,5 Yağlı, 1 L): 39,90 TL
Pilavlık Bulgur (2,5 kg): 99,00 TL
Osmancık Pirinç (2,5 kg): 199,00 TL
Donuk İlikli Kemik Suyu (6x80 g): 89,00 TL
Dondurulmuş Somon Steak Dilim (500 g): 279,00 TL
Hamburger Köfte (360 g): 289,90 TL
Dana Dilimli Donuk Kavurma (250 g): 369,00 TL
Sıvı Sabun Çeşitleri (Hindistan Cevizi, Okyanus, Lavanta - 750 ml): 42,90 TL
Yağ Çöz & Çok Amaçlı Temizleyici (1000 ml): 54,90 TL
Mutfak & Banyo Temizleyici (1000 ml): 69,90 TL
Tuvalet Kağıdı (2 Katlı, 16'lı): 128,90 TL
Beyaz / Sarı Leblebi (200 g): 41,90 TL
Kurutulmuş Trabzon Hurması (100 g): 74,90 TL
Kuru Dut (250 g): 149,90 TL
Naturel İç Fındık (180 g): 139,00 TL
Kavrulmuş Fındık (180 g): 179,00 TL