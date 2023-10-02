Haberler Yaşam Haberleri Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt'teki fıstık deposundaki görüntülerle ilgili açıklama yaptı
Giriş Tarihi: 2.10.2023 14:46

Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt'teki fıstık deposundaki görüntülerle ilgili açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt'te hasadı yapılan fıstıkların içinde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin çekildiği depodaki yaklaşık 2 ton fıstığa el konulduğunu, depo sahibine de idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt’teki fıstık deposundaki görüntülerle ilgili açıklama yaptı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ve görüntülerdeki şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, depo sahibi diğer zanlının yakalanması için de kolluk kuvvetlerince başlatılan çalışmaların devam ettiğine dikkat çekildi.

Siirt'in Merkez Akyamaç Köyü'nde olduğu belirlenen depoda, Cumhuriyet Savcılığının izniyle arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

Fıstık deposundaki görüntülere tepki | Video

"Depodaki yaklaşık 2 ton fıstığa yasal süreç ve teknik çalışmalar sonuçlanıncaya kadar el konulmuştur. Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından, görüntülerin kaydedildiği fıstık deposunun sahibine idari para cezası uygulanmıştır."

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, halk sağlığını riske atanlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ermeni model Armine Harutyunyan terör örgütü VoMa’ya katıldı!
Moral bombası ellerinde patladı
FETÖ propagandasına karşı çıkan Böcek’in Vekili Oktay Başaran’a şok ihraç!
Bakan Güler'den terör odaklarına mesaj: O şarkı kulağınızda dursun
1861-1865 arasındaki Amerikan İç Savaşı sırasında hangisi açıkça kölelik karşıtı Kuzey'i desteklemiş ve kölelik yanlısı Güney konfederasyonuna ambargo uygulamıştır? | MİLYONER 1 MİLYONLUK SORU
Bakan Koca açıkladı! Covid tedbirleri kapsamında yeniden kapanma olacak mı?
Teröre “sanatsal” güzellemeler
Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Sosyete şimdi bunu konuşuyor: Hizmetçisinin ahı mı tuttu?
İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: HDP’nin il sözcüsü ve ilçe başkanları gözaltında
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt'teki fıstık deposundaki görüntülerle ilgili açıklama yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA