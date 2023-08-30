Tarımda reformun kilidi ’kent tarımı’

TARLADAN SOFRAYA MESAFESİ KISALIYOR



Ürünlerin tarladan sofraya kadarki süreçlerinin kısalarak girdi fiyatlarından etkilenmemesini sağlayacak kent tarımı projesinin mimarı Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda reform olacak kent tarımının hazırlıklarını hızlandırdı. Kent tarımıyla üretim yerleri, tüketim yerlerine yaklaşarak nakliye ve uzun mesafelerden kaynaklı zayiat kalemleri azalacak. Şimdiye kadar 41 ilde 60 tane TDİOSB'nin kuruluş hazırlıklarının sürdüğü projede, tüzel kişilik kazanan TDİOSB'lerin 20'si hayvansal üretim, 18'i bitkisel üretim, 1'i de su ürünleri yetiştiriciliği yapıyor. 10 TDİOSB'nin alt yapı inşaatları tamamlanırken Ankara, Amasya, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da besi üretimi, Gaziantep'te karma üretim, Denizli'de ise Jeotermal Isıtmalı Sera üretim olmak üzere toplam 8 TDİSOB'de kent tarım uygulanmaya başladı. İstanbullu vatandaşın cebini rahatlatacak kent tarımı projesi Çanakkale-Ayvacık Jeotermal Sera TDİOSB ve Balıkesir-Gönen Jeotermal Isıtmalı Sera TDİOSB'de yapılacak. 81 ile yayılması hedeflenen TDİOSB'nin, 2024'te 45, 2025'te 56, 2026'da 69, 2027'de 83, 2028'de ise 100 adete ulaşması planlanıyor.

ÜRETİRKEN ENERJİDEN DE TASARRUF EDİLECEK



Tüm dünya enerji ve gıda krizi riski taşırken Tarım Bakanlığı'nın hayata geçirdiği tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri, Türkiye'nin üretirken enerjiden tasarruf etmesinin kilit noktası olacak. Kent tarımı üretim alanlarında sürdürülebilir enerji yöntemleri kullanılacak. Gıdalar hem jeotermal, rüzgar, biyokütle ve güneş enerjileriyle üretilecek hem de ürün sevkiyatı sırasında oluşan enerji kullanımı azalmış olacak. Daha az karbonla temiz gıda üretimini hedefleyen Bakanlık, küresel iklim krizine karşı en büyük adımı tarımda yapacak. Sadece büyük şehirlerin uygun fiyatla ürün elde etmesinin, taze be kaliteli ürün elde etmesinin yanı sıra buralardan elde edilen ürünlerin de 30 milyar dolara yaklaşmış olan tarım ihracatını çok daha ilerilere taşıyabilecek. Dünyanın en büyük Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Bölgesi Balıkesir Gönen'e kuruluyor. 8 bin dekarlık alana kurulan TDİOSB, sürdürülebilir enerjiyle gıda üretimi yapacak.