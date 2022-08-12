Tarımsal destek ödemeleri sorgulama: 2022 tarımsal destek ödemeleri ne zaman ödenecek, hesaba yattı mı?

Çiftçilere destek amaçlı verilen tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den müjdeli haber geldi. Buna göre tarımsal destek ödemeleri yattı mı sorusunun cevabı veriliyor. T.C kimlik numarasına göre Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor. Peki, tarımsal destek ödemeleri ne zaman ödenecek? İşte tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı!
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATIYOR!
osyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Kirişci, "32 milyon 651 bin 947 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Ödemelerin bugünden itibaren ödeneceğini bildirdi.
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
- Hububat - Baklagil ve Dane Mısır desteği 9 milyon 560 bin 978 TL
- Uzman Eller Proje Desteği 16 milyon 363 bin 857 TL
- Anaç Koyun Keçi İlave Desteği 1 milyon 387 bin 112 TL
- Et Regülasyon Desteği 5 miyon 310 bin TL
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI
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