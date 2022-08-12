Tarımsal destek ödemeleri sorgulama: 2022 tarımsal destek ödemeleri ne zaman ödenecek, hesaba yattı mı?

Çiftçilere destek amaçlı verilen tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den müjdeli haber geldi. Buna göre tarımsal destek ödemeleri yattı mı sorusunun cevabı veriliyor. T.C kimlik numarasına göre Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yatıyor. Peki, tarımsal destek ödemeleri ne zaman ödenecek? İşte tarımsal destek ödemeleri sorgulama ekranı!