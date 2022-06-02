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Giriş Tarihi: 3.6.2022

Tarladan çıkan taşların değerini çalınınca anladı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Tarladan çıkan taşların değerini çalınınca anladı
BURSA Harmancık ilçesi Akpınar Köyü'nde yaşayan Ali Aydın, tarlasında bulunan çok sayıda mor renkli taşları inceletmek istedi. Yapılan incelemeler sonucu bu taşların 'Mor Jade' taşı olduğu anlaşıldı. Tonu 1600 dolar olan ve sadece bu bölgede çıktığı bilinen başlıca jadeit, kuvars, flogopit, klorotoid, epidot ve ortoklas minerallerinin renklerinin bir karışımı olarak ortaya çıkan mor renkli bu taşlar kamyonlarla köylüden ucuz fiyata satın alındı ve çoğu çalındı. Mor renk taşların takı tasarımında kullanıldığı ortaya çıktı. Japonların uğur taşı olarak bilinen taştan elinde 1 ton kadar kalan Aydın, taşları alıcı bulduğu takdirde 60 bin liraya satmayı düşünüyor. Büyük bir serveti kaçıran Aydın, elinde kalan son taşlarla küçük de olsa para kazanmayı hedefliyor. Aydın, "Biz taşın değerini anlayana kadar tarlamdaki taşların hepsi çalındı. Tarlamdan 7 kamyon taş çalınmıştır" dedi.

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Tarladan çıkan taşların değerini çalınınca anladı
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