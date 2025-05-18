Tarladan dönen genç çifti katletti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir çift, husumetlileri tarafından silahla vurularak öldürüldü. Donalar köyünde traktörle tarladan dönüş yapan Sinan Abak (33) ile eşi Kadriye Abak'a (31), husumetlileri Necati A. tarafından tabancayla ateş edildi.

Saldırıda Abak çifti olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Çiftin cenazesi Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan şüpheli Necati A. (64), jandarma ekiplerine teslim oldu. Zanlı gözaltına alındı.