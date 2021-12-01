Tarsus Orman Fidanlık Şefliğinde ‘Klonal Okaliptus Fidanları’ toprakla buluşmaya hazır

Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, üretilen fidanların birim alanda yüksek artım yaptıklarından endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarında önemli bir rol oynamakta olduğu belirtilerek şu görüşlere yer verildi:



"2021 yılında toplam 160 bin adet klonal okaliptüs fidanı üretilmiş olup bu fidanların 30 bin adedi yine endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne gönderildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce bu klonlar gelecek yıllarda da üretilmeye devam edileceğinden, çelik temininde sıkıntı yaşanmaması maksadıyla Tarsus Orman Fidanlık Şefliğine bağlı Tarsus Fidanlığında okaliptüs klonal çelik bahçesi oluşturuldu."