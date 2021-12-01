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Giriş Tarihi: 1.12.2021 21:20

Tarsus Orman Fidanlık Şefliğinde ‘Klonal Okaliptus Fidanları’ toprakla buluşmaya hazır

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus Orman Fidanlık Şefliğinde ‘Klonal Okaliptus Fidanları’ toprakla buluşmaya hazır

Tarsus Orman İşletmesi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Orman Fidanlık Şefliği tarafından özel seralarda üretilen Eucalyptus grandis ve Eucalyptus camaldulensis klon nolu okaliptus fidanlarının dikime hazır hale getirildiğini bildirdi.

Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, üretilen fidanların birim alanda yüksek artım yaptıklarından endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarında önemli bir rol oynamakta olduğu belirtilerek şu görüşlere yer verildi:


"2021 yılında toplam 160 bin adet klonal okaliptüs fidanı üretilmiş olup bu fidanların 30 bin adedi yine endüstriyel ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne gönderildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce bu klonlar gelecek yıllarda da üretilmeye devam edileceğinden, çelik temininde sıkıntı yaşanmaması maksadıyla Tarsus Orman Fidanlık Şefliğine bağlı Tarsus Fidanlığında okaliptüs klonal çelik bahçesi oluşturuldu."

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Tarsus Orman Fidanlık Şefliğinde ‘Klonal Okaliptus Fidanları’ toprakla buluşmaya hazır
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