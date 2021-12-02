Tarsus-Pozantı yolunda plastik yüklü tır yandı

Alınan bilgiye göre, Tem Otoyolu Pozantı Tarsus yönü Damlama mevkisi çöp deposu yakınlarında meydana gelen yangında, Süleyman Karakaş idaresindeki plastik ham maddesi yüklü TIR'dan önce dumanlar, sonra alevler yükselmeye başladı.



Dumanları fark eden sürücü Süleyman Karakaş, güvenlik şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, TIR ve üstündeki plastikler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.