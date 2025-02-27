Tarsus’ta horoz dövüşü üzerinden bahis oynatan ve oynayan 128 kişiye 1 milyon 194 bin lira ceza yazıldı

Mersin il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince, Tarsus'taki bir kıraathanede horoz dövüşü üzerinden bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçlerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Kıraathane içerisine horoz dövüşü için ring kurulduğunu ve burada dövüştürülen hayvanlar üzerinden bahis oynatıldığını tespit eden ekipler, iş yeri sahibi ve yetkilisi hakkında "Kumar oynamasına yer ve imkan sağlama ve 5199 SKM Hayvanları Koruma Yasası" uyarınca adli işlem yapılırken, dövüş ringinde hakemlik yapan ve horozların üzerinden bahis oynayan ve oynattığı belirlenen 128 kişiye, toplam 1 milyon 194 bin lira idari para cezası verildi.

Ayrıca horoz dövüşünden elde edildiği tespit edilen 7 bin 990 TL paraya el konulurken, ruhsatsız iş yerinin de mühürlenerek faaliyetten men edildiği ifade edildi. Yapılan operasyonda, dövüştürülmek üzere kafeslerde tutulan 21adet horozun ise muhafaza altına alınarak Tarsus Doğa Parkı yetkililerine teslim edildiği bildirildi.