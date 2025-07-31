Haberler Yaşam Haberleri Tarsus’ta kaza yapan elyaf yüklü tır yandı
Giriş Tarihi: 31.7.2025 22:05 Son Güncelleme: 31.7.2025 22:23

Tarsus’ta kaza yapan elyaf yüklü tır yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde refüje çarpıp devrilen elyaf yüklü tırda yangın çıktı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Tarsus’ta kaza yapan elyaf yüklü tır yandı

Pozantı-Tarsus otoyolu Karakütük mahallesi Damlama mevkiisinde meydana gelen olayda, Y.A. yönetimindeki elyaf yüklü plakası öğrenilemeyen tır refüje çarpıp devrildi.

Alev topuna dönen tırın sürücüsü çevredeki vatandaşlar yardımıyla çıkarılırken, kazayı yara almadan atlattı. Yola savrulan tır'daki elyaf otoyolunu alev topuna alanına dönderirken, tırın lastiklerinde patlama meydana geldi. Otoyol yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus’ta kaza yapan elyaf yüklü tır yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz