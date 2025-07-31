Tarsus’ta kaza yapan elyaf yüklü tır yandı

Pozantı-Tarsus otoyolu Karakütük mahallesi Damlama mevkiisinde meydana gelen olayda, Y.A. yönetimindeki elyaf yüklü plakası öğrenilemeyen tır refüje çarpıp devrildi.

Alev topuna dönen tırın sürücüsü çevredeki vatandaşlar yardımıyla çıkarılırken, kazayı yara almadan atlattı. Yola savrulan tır'daki elyaf otoyolunu alev topuna alanına dönderirken, tırın lastiklerinde patlama meydana geldi. Otoyol yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.