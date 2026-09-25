Tartışma sırasında eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü

Bağlar ilçesinde eşi ile tartışan Ayfer Çakmak, kapıyı açarak dışarı çıktı. Genç kadın merdivenlerden inmeye çalıştığı sırada eşi O.Ç. av tüfeğiyle ateş açtı. Çakmak kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayfer Çakmak'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi koca O.Ç. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör