Haberler Yaşam Haberleri Tartışma sırasında eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü
Giriş Tarihi: 25.09.2026 23:46

Tartışma sırasında eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan mahallesinde eşi O.Ç. (37) tarafından av tüfeğiyle vurulan Ayfer Çakmak (32) hayatını kaybetti, katil koca gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Tartışma sırasında eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü
  • ABONE OL

Bağlar ilçesinde eşi ile tartışan Ayfer Çakmak, kapıyı açarak dışarı çıktı. Genç kadın merdivenlerden inmeye çalıştığı sırada eşi O.Ç. av tüfeğiyle ateş açtı. Çakmak kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayfer Çakmak'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi koca O.Ç. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#DİYARBAKIR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Tartışma sırasında eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA