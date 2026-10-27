Tartışma sonrası fenalaşan 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

Olay, Şanlıurfa'nı Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Bölgede market ve giyim işletmeciliği yapan Serpil K. ile iş yerine gelen başka bir kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, yaşanan gerginliğin ardından fenalaşan Serpil K. aniden yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Serpil K., ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği öğrenilen Serpil K.'nin durumunun ciddiyetini koruması üzerine ileri tedavi için Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği belirtildi. Harran Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan Serpil K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. İki çocuk annesi kadının cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör