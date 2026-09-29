Tartıştığı amcasını okul bahçesinde öldürdü

Osmaniye'de şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Ahmet Emre Bilgili (30), dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'ne giderek kendisini büyüten ancak aralarında bir süredir husumet olduğu öğrenilen edebiyat öğretmeni amcası Mehmet Bilgili'yle buluştu. Okulun bahçesinde amca-yeğen arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ahmet Emre Bilgili, yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla amcasına ateş etti. Kurşunların hedefindeki Mehmet Bilgili kanlar içinde yere yığılırken, cani yeğen olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Bilgili, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Bilgili'nin cenazesi otopsi için morga götürülürken, katil yeğen suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak jandarma komutanlığına götürüldü.

'OKUL SALDIRISI DEĞİL'

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, saldırının eğitim - öğretimle alakası olmadığını belirterek, "Zanlı şizofren, psikiyatri bağlamında uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Daha önce öğretmenimizin kendisini yetiştirdiği, baktığına yönelik bilgiler var elimizde. Fakat son dönemlerde husumet oluşuyor, şizofreni kaynaklı çeşitli iddialardan kaynaklı bu menfur saldırıyı gerçekleştiriyor. Burada öğrenci ve eğitime dönük bir saldırı değil" dedi.