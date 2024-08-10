Tartıştığı arkadaşlarına pompalı tüfekle ateş açtı

Niğde'nin Bor ilçesinde arkadaşları ile tartışan genç, pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda biri ağır 2 kişi yaralandı. Olay önceki akşam Bor ilçesi Yeni Göçmen Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. 2 arkadaşı ile tartışan Y.V.S. ortamdan ayrılarak pompalı tüfekle geri geldi. Araç içerisinde oturan arkadaşları ile tekrar tartışmaya başlayan Y.V.S. araçtan inen arkadaşlarının üzerine pompalı tüfekle ateş etti. Kanlar içinde kalan S.B. ve M.B. hastaneye kaldırıldı. Pompalı tüfekle arkadaşlarını yaralayan Y.V.S olay yerinden firar etti. Ağır yaralanan M.B., hastanede yapılan ilk tedavinin ardından Kayseri'ye sevk edildi. Arkadaşlarını pompalı tüfekle yaralayan ve olaydan sonra firar eden Y.V.S. ise halen aranıyor.