Tartıştığı motokuryenin üzerine aracını sürdü! Kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçtı

"NASIL SAKAT KALMADIM, ŞU AN HAYATTAYIM HALEN ONUN ŞOKUNDAYIM"

Fethullah Sönmez yaşanan olaya ilişkin, " Siparişe gittiğim sırada Ünverdi Caddesinde şeridim normal akışındaydı. Sol tarafımda kamyon vardı. Ben de arkadan gelen araçlara yol verdim. Yol boşaldığı sırada kendi şeridime girerken kamyonun arkasından bir anda ticari araç fırladı. Ben de ileride, 'Abi ne yapıyorsun' dedim. Kendisi bana el kol hareketleri yaptı. Yanıma gelerek argo kelimeler kullandı. Ben de, ' İşimiz gücümüz var' diyerek uzaklaşmak istediğin sırada bana çok ağır küfür etti. Şahsıma etmedi. Şahsıma etmiş olsaydı gerçekten yutardım. Aileme ve ölmüş anneme küfür etti. Ben de kendime yediremedim. Ben de dönerek kendisine, ' Ettiğin küfür bana mıydı?' diye sordum. Aynı şekilde konuştu. Araçtan inme kesinlikle olmadı. Sürüşü de kamera kayıtlarında çıkarsa eğer makas atarak gidiyordu. Söylediğim tek şey, ' Abi ayıp değil mi? Kaç yaşında adamsın. Hiç utanmıyor musun aileme küfür ediyorsun?' dedim. Tekrar aynı şekilde asabi tavırlarına devam etti. Olayın ardından araç sürüşü ve konuşma tarzı üzerine sağlıklı bir insan olmadığını düşündüm. Sağ tarafına geçtim. O sırada nasıl olduysa bana çarptı. Ben de aynasına çarptım.