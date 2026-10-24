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Giriş Tarihi: 24.10.2026 22:24

Taş gibi tutan yoğurdunun sırrı çözüldü! İçine sadece bir kaşık atarak kusursuz kıvam yakalayın

Evde yapılan yoğurtların cıvık kalmasından veya sulanmasından şikayetçiyseniz, mayalama aşamasında yapacağınız küçük ama etkili bir dokunuş tüm sonuçları değiştirebilir. Sütün içerisine ekleyeceğiniz sadece bir kaşık özel malzeme sayesinde, dışarıdan aldıklarınızı aratmayacak kadar kıvamlı ve lezzetli fırın yoğurtları elde edebilirsiniz.

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Taş gibi tutan yoğurdunun sırrı çözüldü! İçine sadece bir kaşık atarak kusursuz kıvam yakalayın
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Ev yapımı yoğurdun sulanması veya cıvık kalması sık karşılaşılan bir sorun olsa da, usta aşçıların kullandığı tek bir pratik yöntemle bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak mümkün. Mayalama aşamasında süte ekleyeceğiniz bu mucizevi malzeme sayesinde, dışarıdan aldıklarınızı aratmayacak taş gibi fırın yoğurtları elde edebilirsiniz.

Taş gibi tutan yoğurdunun sırrı çözüldü! İçine sadece bir kaşık atarak kusursuz kıvam yakalayın

EV YAPIMI YOĞURDUN EN BÜYÜK SORUNU: CIVIK KIVAM

Evde doğal ve sağlıklı yoğurt mayalamak son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Ancak ne kadar kaliteli süt kullanılırsa kullanılsın, zaman zaman yoğurdun sulanması ya da beklenen sertliğe ulaşamaması sıkça karşılaşılan bir durumdur. Mutfak ustalarının yıllardır uyguladığı küçük bir püf noktası ise bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor.

Taş gibi tutan yoğurdunun sırrı çözüldü! İçine sadece bir kaşık atarak kusursuz kıvam yakalayın

MAYA AŞAMASINDA EKLENECEK O SIR MALZEME

Yoğurdun taş gibi tutmasını sağlayan temel etken, mayalanma sürecinde sütteki fazla nemin dengelenmesidir. Mayalama kabına ekleyeceğiniz 1 yemek kaşığı süzme yoğurt veya 1 yemek kaşığı nişasta (ya da süt tozu), sütün bağlayıcılığını artırarak maya bakterilerinin daha sıkı bir doku oluşturmasına yardımcı olur.

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Taş gibi tutan yoğurdunun sırrı çözüldü! İçine sadece bir kaşık atarak kusursuz kıvam yakalayın

SÜTÜN SICAKLIĞI NEDEN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR?

Tutturma garantili bir yoğurt için sadece ek malzeme yeterli değildir. Sütün derecesi de kritik rol oynar. Süt ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalıdır. Parmağınızı süte batırdığınızda 7-8 saniye kadar ısıya dayanabiliyorsanız (yaklaşık 42-45°C), süt mayalanmaya hazır demektir. Aşırı sıcak süt mayayı yakar, soğuk süt ise tutmaz.

Taş gibi tutan yoğurdunun sırrı çözüldü! İçine sadece bir kaşık atarak kusursuz kıvam yakalayın

PÜF NOKTASI: MAYAYI SÜTLE ILITARAK EKLEYİN

Mayalayacağınız 1 yemek kaşığı kıvam artırıcı malzemeyi ve yoğurt mayasını doğrudan soğuk şekilde sütün içine atmayın. Bir kasede tencereden aldığınız 2-3 yemek kaşığı ılık sütle mayayı iyice çırpıp pürüzsüz hale getirin. Ardından bu karışımı tencereye yavaşça dökerek karıştırın.

Taş gibi tutan yoğurdunun sırrı çözüldü! İçine sadece bir kaşık atarak kusursuz kıvam yakalayın

FIRIN YÖNTEMİ İLE TAŞ GİBİ KIVAM

Mayalama işleminden sonra kabın üzerini çok sıkı kapatıp terletmek yerine, tencereyi önceden 50 derecede ısıtılıp kapatılmış (ılık) fırının içine koyun. Kapağını kapatıp 5-6 saat hiç kımıldatmadan bekletin. Bu yöntem, sıcaklığın eşit dağılmasını sağlayarak yoğurdun kalıp gibi tutmasını sağlar.

Taş gibi tutan yoğurdunun sırrı çözüldü! İçine sadece bir kaşık atarak kusursuz kıvam yakalayın

BUZDOLABINDA DİNLENDİRME KURALLARI

Fırından veya sarılı olduğu yerden çıkardığınız yoğurdun kapağını açın ve üzerindeki buharı temizleyin. Yoğurdunuzu hemen tüketmek yerine en az 24 saat boyunca buzdolabında hiç kaşık sürmeden dinlendirin. Bu süreçte dokusu tamamen oturacak ve kesildiğinde suyunu salmayan, taş gibi bir ev yoğurdu elde etmiş olacaksınız.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Taş gibi tutan yoğurdunun sırrı çözüldü! İçine sadece bir kaşık atarak kusursuz kıvam yakalayın
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