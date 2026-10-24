Taş gibi tutan yoğurdunun sırrı çözüldü! İçine sadece bir kaşık atarak kusursuz kıvam yakalayın

SÜTÜN SICAKLIĞI NEDEN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR?

Tutturma garantili bir yoğurt için sadece ek malzeme yeterli değildir. Sütün derecesi de kritik rol oynar. Süt ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalıdır. Parmağınızı süte batırdığınızda 7-8 saniye kadar ısıya dayanabiliyorsanız (yaklaşık 42-45°C), süt mayalanmaya hazır demektir. Aşırı sıcak süt mayayı yakar, soğuk süt ise tutmaz.