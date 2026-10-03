Taşacak Bu Deniz 32. bölüm izle: TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz yeni sezon başladı!

Ekran macerasına kaldığı yerden devam eden Taşacak Bu Deniz 32. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Furtuna ailesinin Karadeniz'in hırçın dalgaları arasındaki hayatta kalma savaşı ve yayladan inen sürpriz konuklar ilk dakikadan itibaren temposu yüksek bir bölüm sundu. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için diziye dair tüm detaylar.