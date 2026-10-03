Taşacak Bu Deniz 32. bölüm izle: TRT 1 ile Taşacak Bu Deniz yeni sezon başladı!

Ekran macerasına kaldığı yerden devam eden Taşacak Bu Deniz 32. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Furtuna ailesinin Karadeniz'in hırçın dalgaları arasındaki hayatta kalma savaşı ve yayladan inen sürpriz konuklar ilk dakikadan itibaren temposu yüksek bir bölüm sundu. İşte kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için diziye dair tüm detaylar.
TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma günü yayımlanan Taşacak Bu Deniz yeni sezonuyla ekranlara döndü. 2 Ekim tarihli bölüm yayınlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:
Yeni sezonun ilk bölümünde Adil'in ailesini kurtarmak için göze aldığı, Timur'la arasındaki savaşı geri dönüşü olmayan bir noktaya taşır. Yayladan sürüleri, adamları ve dinamitleriyle inen kaynanasının gelişiyle Esme zırhını yeniden kuşanmak zorunda kalırken, birbirinden bağımsız görünen düşmanların arkasında aynı aklın izleri belirmeye başlar.
Hapishane duvarlarının ardındaki Şerif Furtuna, kurduğu büyük oyunun taşlarını birer birer sürerken, Adil'in karşısındaki düşman cephesi giderek büyümektedir. Ama yeni sezonun ilk bölümünde yalnız düşmanlık değil, sevda da büyür. Sevdiklerine uzanan her eli kırmaya hazır Adil ile artık Furtuna Reisi olan Koçari gelini Esme'nin yeni sınavı, birbirlerinden vazgeçmemektir.
Koçari'nin dağlarından Furtuna'nın denizine, Rusya'dan hapishane duvarlarının ardına uzanan büyük savaşta herkes tarafını seçmek zorunda kalacaktır. Esme, Adil ve Eleni'nin tarafı ise çoktan bellidir: Uğruna yirmi yıl savaştıkları aileleri.