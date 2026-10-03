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Giriş Tarihi: 3.10.2026 00:18 Son Güncelleme: 3.10.2026 00:33

Taşacak Bu Deniz 33. Bölüm Fragmanı yayında: "Teyzelerimi kovarsan sen de gidersin!"

TRT 1'in dizisinde heyecan fırtınası hız kesmeden sürüyor. İzleyiciler ile buluşan son gelişmelerin hemen ardından Taşacak Bu Deniz 33. bölüm fragmanı yayına girdi. Şerif Furtuna'nın cezaevinden kurduğu tehlikeli tuzaklar ve Esme'nin hapishane hamlesi yeni bölüme damga vurmaya hazırlanıyor.

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Taşacak Bu Deniz 33. Bölüm Fragmanı yayında: Teyzelerimi kovarsan sen de gidersin!
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Dizide, Adil ve Esme arasındaki sarsılmaz bağ çetin bir sınavdan geçerken, arka planda örülen gizemli bağlantılar su yüzüne çıkıyor. Yayınlanan 33. bölüm fragmanı, Furtuna ve Koçari aileleri arasındaki güç savaşının rengini tamamen değiştirecek kritik ipuçları barındırıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 32. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma günü yayımlanan Taşacak Bu Deniz yeni sezonuyla ekranlara döndü. 2 Ekim tarihli bölüm yayınlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz/bolum

TAŞACAK BU DENİZ 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TRT 1 ile takip edilen Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanına aşağıdaki link ile ulaşabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=UJBrzAf4c88

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TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Timur Volkov'un kurduğu ölümcül oyun Adil'i hayatının en korkunç seçimiyle karşı karşıya bırakmış; Esme, Eleni ve Fadime hızla üzerlerine gelen tırların önünde kalırken, Furtuna ailesi Karadeniz'in ortasında ölümle burun buruna gelmişti.

Yeni sezonun ilk bölümünde Adil'in ailesini kurtarmak için göze aldığı, Timur'la arasındaki savaşı geri dönüşü olmayan bir noktaya taşır. Yayladan sürüleri, adamları ve dinamitleriyle inen kaynanasının gelişiyle Esme zırhını yeniden kuşanmak zorunda kalırken, birbirinden bağımsız görünen düşmanların arkasında aynı aklın izleri belirmeye başlar.

Hapishane duvarlarının ardındaki Şerif Furtuna, kurduğu büyük oyunun taşlarını birer birer sürerken, Adil'in karşısındaki düşman cephesi giderek büyümektedir. Ama yeni sezonun ilk bölümünde yalnız düşmanlık değil, sevda da büyür. Sevdiklerine uzanan her eli kırmaya hazır Adil ile artık Furtuna Reisi olan Koçari gelini Esme'nin yeni sınavı, birbirlerinden vazgeçmemektir.

Koçari'nin dağlarından Furtuna'nın denizine, Rusya'dan hapishane duvarlarının ardına uzanan büyük savaşta herkes tarafını seçmek zorunda kalacaktır. Esme, Adil ve Eleni'nin tarafı ise çoktan bellidir: Uğruna yirmi yıl savaştıkları aileleri.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Taşacak Bu Deniz 33. Bölüm Fragmanı yayında: "Teyzelerimi kovarsan sen de gidersin!"
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