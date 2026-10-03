Taşacak Bu Deniz 33. Bölüm Fragmanı yayında: "Teyzelerimi kovarsan sen de gidersin!"

Dizide, Adil ve Esme arasındaki sarsılmaz bağ çetin bir sınavdan geçerken, arka planda örülen gizemli bağlantılar su yüzüne çıkıyor. Yayınlanan 33. bölüm fragmanı, Furtuna ve Koçari aileleri arasındaki güç savaşının rengini tamamen değiştirecek kritik ipuçları barındırıyor.
TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma günü yayımlanan Taşacak Bu Deniz yeni sezonuyla ekranlara döndü. 2 Ekim tarihli bölüm yayınlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:
TRT 1 ile takip edilen Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanına aşağıdaki link ile ulaşabilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=UJBrzAf4c88
Timur Volkov'un kurduğu ölümcül oyun Adil'i hayatının en korkunç seçimiyle karşı karşıya bırakmış; Esme, Eleni ve Fadime hızla üzerlerine gelen tırların önünde kalırken, Furtuna ailesi Karadeniz'in ortasında ölümle burun buruna gelmişti.
Yeni sezonun ilk bölümünde Adil'in ailesini kurtarmak için göze aldığı, Timur'la arasındaki savaşı geri dönüşü olmayan bir noktaya taşır. Yayladan sürüleri, adamları ve dinamitleriyle inen kaynanasının gelişiyle Esme zırhını yeniden kuşanmak zorunda kalırken, birbirinden bağımsız görünen düşmanların arkasında aynı aklın izleri belirmeye başlar.
Hapishane duvarlarının ardındaki Şerif Furtuna, kurduğu büyük oyunun taşlarını birer birer sürerken, Adil'in karşısındaki düşman cephesi giderek büyümektedir. Ama yeni sezonun ilk bölümünde yalnız düşmanlık değil, sevda da büyür. Sevdiklerine uzanan her eli kırmaya hazır Adil ile artık Furtuna Reisi olan Koçari gelini Esme'nin yeni sınavı, birbirlerinden vazgeçmemektir.
Koçari'nin dağlarından Furtuna'nın denizine, Rusya'dan hapishane duvarlarının ardına uzanan büyük savaşta herkes tarafını seçmek zorunda kalacaktır. Esme, Adil ve Eleni'nin tarafı ise çoktan bellidir: Uğruna yirmi yıl savaştıkları aileleri.