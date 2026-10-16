Taşacak Bu Deniz 34. bölüm izle: TRT 1 Taşacak Bu Deniz yeni bölüm izle

Adil'in adım adım yaklaştığı Oruç, Eleni ile çok acı bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Tatlı diliyle her kapıyı açan Cengiz'in hedefinde ise bu kez Eleni'nin güveni vardır. Adil'in bütün bu kargaşanın ortasında Esme'ye bir teklifi vardır: Boşanmadan önce balayına gitmek. Eleni'yi de yanlarına alarak çıktıkları bu tatilde, yirmi yıl boyunca birbirlerinden ayrı düşen üç kişi, bu kez birbirlerini tanımak için bir oyun oynar.