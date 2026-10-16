Taşacak Bu Deniz 34. bölüm izle: TRT 1 Taşacak Bu Deniz yeni bölüm izle

Taşacak Bu Deniz dizisinin 34. bölümünü izlemek isteyenler, TRT 1'in resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bölüme ulaşabiliyor. Dizinin son bölümünde yaşananları yeniden takip etmek isteyen izleyiciler, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm izleme bağlantısı ve bölümde öne çıkan gelişmeler hakkında bilgi edinmek istiyor.
Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Adil ile Esme'nin geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi ekranlara getiriyor.
Dizinin yeni bölümünü TRT 1 resmi kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.
Adil ve Esme'nin boşanma duruşması, ikisinin ilk tanıştıkları gün olan 19 Ekim'e denk gelir. İki sevdalı, daha nikah yüzüklerine doyamadan Koçari ailesini kurtarmakla Koçari toprağını korumak arasında çaresiz kalırlar.
Üstelik Timur'un ağır saldırısı altındadırlar. Adil ile Esme, beş dakikalığına dünyaya sırt çevirip birbirlerine sığınırlar; Beş dakika sevdaluk. Boşanma haberi Eleni'yi mahvederken Fadime ile İso arasında sarsıcı anlar yaşanır. Adil, boşanmamak için ellerindeki son kozu yani Cengiz'i kaçıranın peşine düşer.
Adil'in adım adım yaklaştığı Oruç, Eleni ile çok acı bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Tatlı diliyle her kapıyı açan Cengiz'in hedefinde ise bu kez Eleni'nin güveni vardır. Adil'in bütün bu kargaşanın ortasında Esme'ye bir teklifi vardır: Boşanmadan önce balayına gitmek. Eleni'yi de yanlarına alarak çıktıkları bu tatilde, yirmi yıl boyunca birbirlerinden ayrı düşen üç kişi, bu kez birbirlerini tanımak için bir oyun oynar.
Bu oyunda kimse kaybetmeyecektir. Çünkü onlar, en büyük kayıplarını zaten yaşamışlardır. Mahkeme kapısında Emriye'yi bekleyen sürpriz ise her şeyin seyrini değiştirir. Adil ve Esme tam da yaralarını sarmaya başlamışken Şerif'in karşı hamlesi, yirmi yıl öncesinden gelir. Esme'nin bir zamanlar hayata yeniden tutunduğu şey şimdi en büyük yıkımının başlangıcı olacaktır.