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Giriş Tarihi: 23.10.2026 23:41

Taşacak Bu Deniz 35.bölüm izle: TRT1 ile Taşacak Bu Deniz son bölüm yayınlandı!

TRT 1’in sevilen yapımları arasında yer alan Taşacak Bu Deniz, 35. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümü televizyon yayınında izleyemeyen seyirciler, bölümün tamamına internet üzerinden ulaşmak için araştırma yapıyor. Dizinin son bölümünü izleme seçenekleri ve tekrar yayın detayları da izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

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Taşacak Bu Deniz 35.bölüm izle: TRT1 ile Taşacak Bu Deniz son bölüm yayınlandı!
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TRT 1'in sevilen yapımları arasında yer alan Taşacak Bu Deniz, 35. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümü televizyon yayınında izleyemeyen seyirciler, bölümün tamamına internet üzerinden ulaşmak için araştırma yapıyor. Dizinin 35. bölümünü izleme seçenekleri ve tekrar yayın detayları da izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM İZLE!

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Koçariler ile Furtunaların geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi ekranlara getiriyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz

SON BÖLÜM ÖZETİ

Kızının satıldığı parayı harcadığını öğrenince çok sarsılan Esme, Şerif'e boyun eğmeme kararıyla ayağa kalkar. Gelinliğiyle hapse girecek olsa da o düğünde Adil'in sağ kolunda horonunu dönmeye yemin eder. Ama yaşadığı travma onu hiç yalnız bırakmaz. Adil kan davasını bitirmek için çok uğraşmıştır ama karısının çektiği büyük acı ve gelinlikle hapse girme ihtimali, onun için son damladır. Şerif'in ölüm emrini verir. Yıkılan pansiyon, ailenin ellerinde helal bir yuvaya dönüşürken, Eleni Yunanistan'dan geldiğinden beri yaşadıklarıyla dağılmaya başlar. Eleni'nin kendini açması, çiçeği burnunda ailenin hem sarsıldıkları hem sarıldıkları bir gece geçirmelerine yol açar.

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Volkov'un saldırıları yüzünden batma eşiğine gelen Koçarileri, İso'nun bulduğu bir fikir kurtarır. İso ile Fadime birlikte çalışırlar. Volkov'un oğlu Cengiz ise, sebep olduğu gözyaşlarını silmeye taliptir, beklenmedik bir karar alır.

Adil ve Esme'nin yıllardır beklediği gece gelip çatar. Düşmanlara karşı gövde gösterisine dönüşen düğünde, iki sevdalı bu kez mutluluklarıyla meydan okur. Ancak onlar hayallerine kavuşurken Oruç, ölümle yaşam arasındaki uçurumun kenarındadır.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Taşacak Bu Deniz 35.bölüm izle: TRT1 ile Taşacak Bu Deniz son bölüm yayınlandı!
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