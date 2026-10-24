Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanı izle: TRT 1 ile gelecek hafta neler olacak?

Kızının satıldığı parayı harcadığını öğrenince çok sarsılan Esme, Şerif'e boyun eğmeme kararıyla ayağa kalkar. Gelinliğiyle hapse girecek olsa da o düğünde Adil'in sağ kolunda horonunu dönmeye yemin eder. Ama yaşadığı travma onu hiç yalnız bırakmaz. Adil kan davasını bitirmek için çok uğraşmıştır ama karısının çektiği büyük acı ve gelinlikle hapse girme ihtimali, onun için son damladır. Şerif'in ölüm emrini verir. Yıkılan pansiyon, ailenin ellerinde helal bir yuvaya dönüşürken, Eleni Yunanistan'dan geldiğinden beri yaşadıklarıyla dağılmaya başlar. Eleni'nin kendini açması, çiçeği burnunda ailenin hem sarsıldıkları hem sarıldıkları bir gece geçirmelerine yol açar.