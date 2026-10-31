Taşacak Bu Deniz 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı izleme ekranı

Eleni, sevdiği adamın ardından şimdi babasını kaybetmenin eşiğindedir. Cengiz, Eleni'nin en zor anında yanında olur. Ama Oruç'un yokluğunda bile Eleni'nin kalbinde onunla savaşmak zorundadır.

Oruç'u kaybedince deliren İso, ortalığı birbirine katıp fırtınalar koparırken Fadime onun acısına ortak olur. Birbirlerinin yaralarını en iyi bilen bu iki düşman sevdalı, şimdi aynı acının iki yakasında buluşur.

Haber Girişi Serap Salman - Editör