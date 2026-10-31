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Giriş Tarihi: 31.10.2026 00:16

Taşacak Bu Deniz 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı izleme ekranı

Son bölümde yaşanan heyecan verici gelişmelerin ardından dizinin sevenleri “yeni bölümde neler olacak?” sorusuyla gözünü 37. bölüm fragmanına çevirdi. Gelecek hafta ekrana gelecek olan yeni bölüm fragmanının TRT1 tarafından yayınlanması bekleniyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Taşacak Bu Deniz 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı izleme ekranı
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Taşacak Bu Deniz son bölümde de tansiyonu düşürmeden ilerledi. Bir yanda Oruç'un ölüm kalım savaşı, bir yanda Esme'nin ağır depresyonu ve Adil'in ailesini bir arada tutma çabası derken, bölüm biter bitmez izleyiciler gelecek hafta neler olacağını araştırmaya koyuldu. İşte TRT1 ekranı ile Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı izleme linki;

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı kanalın internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla yeni bölüm fragmanını takip edebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/tasacak-bu-deniz

36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yirmi yıldır yaşadığı her acıyı derinliklerine gömen Esme, tam da dağını ve ışığını bulmuşken, ailesine kavuşmuşken, celladının zindanından kurtulmasıyla tükenir. Ertelediği bütün travmalar su yüzüne çıkar, Esme depresyonun içine savrulur. Dağ çaresizdir, deniz çekilmiştir.

Oruç'un uçurumdan atılması herkesin yüreğine ateş düşürürken, suçun gölgesi Adil Koçari'nin üzerine çöker. Timur'un kurduğu tuzak, Adil'i işlemediği bir suç yüzünden mahkum etmek üzeredir.

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Eleni, sevdiği adamın ardından şimdi babasını kaybetmenin eşiğindedir. Cengiz, Eleni'nin en zor anında yanında olur. Ama Oruç'un yokluğunda bile Eleni'nin kalbinde onunla savaşmak zorundadır.

Oruç'u kaybedince deliren İso, ortalığı birbirine katıp fırtınalar koparırken Fadime onun acısına ortak olur. Birbirlerinin yaralarını en iyi bilen bu iki düşman sevdalı, şimdi aynı acının iki yakasında buluşur.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Taşacak Bu Deniz 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı izleme ekranı
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