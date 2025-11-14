TAŞACAK BU DENİZ 7. BÖLÜM FRAGMANI: Gözler TRT 1’de! Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1'in sevilen yapımı Taşacak Bu Deniz için 7. bölüm fragmanı sorgulamaları hız kazandı. Dizide gerilim ve heyecanın giderek yükseldiği son sahnelerin ardından gözler yeni bölümün tanıtımına çevrildi. İzleyiciler, 7. bölüm fragmanının paylaşılıp paylaşılmadığını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adil, Eleni ve Oruç, Eleni'yi satan Sultan Ebe'yi bulmak için Koçari Jet'le İstanbul'dan Karadeniz'e doğru yola çıkarlar. Daha uçak kalkmadan Adil'in Oruç'u jet motorunda parçalamaya kalktığı maceralı bir yolculuk geçirirler. Sultan Ebe'nin izinden gitmelerini engellemek için Şerif'in kurduğu pusu, Adil ve Gezep'i ölüm tehlikesiyle karşı karşıya getirir. Sonunda Eleni'yi satanların Furtunalar olduğunu anlayan Adil deliye döner. Esme'nin Şerif ile bir otel odasında kaldığını zannetmesi Adil'i daha da sarsar. Şerif ise Adil'i durdurmak için onun arazilerinde çalışan köylülere ve Koçarilere saldırarak zarar verir; çok sayıda yaralı vardır.