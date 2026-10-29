Taşacak Bu Deniz yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? 30 Ekim TRT 1 yayın akışı

30 Ekim Cuma TRT 1 yayın akışı, Taşacak Bu Deniz dizisinin takipçileri tarafından yakından inceleniyor. Dizinin yeni bölümünün cuma akşamı yayınlanıp yayınlanmayacağı ve ekranlara gelecekse saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. İzleyiciler, yeni bölüm için yayın takvimindeki son bilgileri araştırıyor.
Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü, 30 Ekim 2026 Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Dizinin resmi internet sitesinde de bir sonraki yayın tarihi 30 Ekim Cuma, saat 20.00 olarak belirtiliyor.
Taşacak Bu Deniz, cuma akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeleri takip etmek isteyen izleyiciler, TRT 1 ekranlarından bölümü izleyebilecek. Yayın saatlerinde değişiklik yaşanabileceğinden güncel yayın akışının kontrol edilmesi öneriliyor.
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