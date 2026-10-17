Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanı izle: TRT 1 - Taşacak Bu Deniz 35. bölüm fragmanı yayında!

Adil'in adım adım yaklaştığı Oruç, Eleni ile çok acı bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Tatlı diliyle her kapıyı açan Cengiz'in hedefinde ise bu kez Eleni'nin güveni vardır. Adil'in bütün bu kargaşanın ortasında Esme'ye bir teklifi vardır: Boşanmadan önce balayına gitmek. Eleni'yi de yanlarına alarak çıktıkları bu tatilde, yirmi yıl boyunca birbirlerinden ayrı düşen üç kişi, bu kez birbirlerini tanımak için bir oyun oynar.

Bu oyunda kimse kaybetmeyecektir. Çünkü onlar, en büyük kayıplarını zaten yaşamışlardır. Mahkeme kapısında Emriye'yi bekleyen sürpriz ise her şeyin seyrini değiştirir. Adil ve Esme tam da yaralarını sarmaya başlamışken Şerif'in karşı hamlesi, yirmi yıl öncesinden gelir. Esme'nin bir zamanlar hayata yeniden tutunduğu şey şimdi en büyük yıkımının başlangıcı olacaktır.