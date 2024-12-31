Taşeron işçilerden İZBB Başkanı Tugay’a çağrı: Güvenceli iş istiyoruz, verilen sözler tutulsun!

31 Aralık 2024 tarihi itibariyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin ihale ile işlettiği kent genelindeki tuvalet ve bebek bakım merkezlerinin temizliğini yapan taşeron işçilerin sözleşmeleri sona erdi. İhaleyi alan Eseray Temizlik Şirketi çatısı altında çalışan taşeron işçiler güvenceli çalışma hakkı ve geçinebilecekleri bir maaş talebiyle dün eylem gerçekleştirdi. Üzerinde 'Taşerona hayır. Güvenceli çalışmak istiyoruz' yazılı pankart açan işçiler Konaük Vapur İskelesinden Başkan Cemil Tugay'ın makamının da yer aldığı Hisarönündeki Egemenlik evi önüne kadar yürüdü. Sık sık slogan atan işçiler burada yaptıkları açıklamada Başkan Tugay'dan güvenceli iş talebinde bulundu.

YILLARDIR TAŞERON OLARAK ÇALIŞIYORUZ

Grup adına açıklamayı okuyan Doğukan Bayar, "Bizler İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tuvalet ve bebek bakım merkezlerinin temizliğini ve bakımını yapan taşeron işçileriz. Sözde taşeronun yasaklandığı kamu hizmeti üreten bir kurumda yıllardır taşeron olarak çalışıyoruz. Maaşımız asgari ücret, güvencemiz yok. Her yıl girdi-çıktı yapılarak kıdem tazminatı hakkımız da gaspediliyor. Yıllardır bizlere iş güvencesi sözü veren yöneticiler, koltuğa oturduğunda bizleri unutuyor. Genel başkanlar karşılıklı olarak ahkâm kesiyor. Biri 22 bin 104 liraya 'Hayırlı olsun', diğeri 'Benim belediyemde en düşük maaş 30 bin olacak' diyor. Ancak biz işçiler 22 bin 104 liraya sıcak-soğuk fark etmeksizin, günün 16 saati çalışarak hizmet üretiyoruz. Bu maaşları da günü gününe alamıyoruz. Maaşlarımızı sorduğumuzda, 'Belediyeden para gelmedi' deniyor ama işi aksatmamamız için bize uygulanan baskı ve mobbing diz boyu oluyor" dedi.

GEÇİNEBİLECEĞİMİZ BİR ÜCRET ALANA KADAR BURADAYIZ

Binlerce insanın ihtiyacını giderdiği işyerlerinde bir de vatandaşların tepkisiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten Doğukan Bayar: "Bu tepkinin bizle alakası olmadığını bilmeyen İzmirliler, uygulamanın kendisine duydukları öfkeyi bize yönlendiriyor. Bu öfke çoğu zaman onur kırıcı ve küfür boyutuna ulaşan sözcüklere dönüşüyor. Biten yılla birlikte sözleşmelerimiz de bitiyor. Aylardır belediye yetkilileri sözlü biçimde bizleri taşeron çalışmaktan kurtaracaklarını söylüyor ancak yine değişen bir şey olmadı. Belediye, çalıştığımız şirket olan Eseray Temizlik şirketiyle sözleşme imzaladı. Biz bu şartlar altında çalışmak istemiyoruz; güvenceli çalışma hakkımızı, geçinebileceğimiz bir ücreti alana kadar buradayız" diye konuştu.

EKMEĞİMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞIYORUZ

Maaşlar yatmadığında şirket ve belediye yöneticilerinin derin bir sessizliğe büründüğünü öne süren Bayar: "Hakkımızı aradığımızda maaşlarımız ne zaman yatacak diye sorduğumuzda en hızlı biçimde işten atmakla tehdit ediliyoruz. Biz iş yapmaktan kaçmıyoruz, ekmeğimize ve geleceğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Hakkımızı alana kadar patronların ensesinde olacağımızı ve dayanışmayı büyüteceğimizi ilan ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.