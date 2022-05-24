Haberler Yaşam Haberleri Taşıt Kredisi Şartları - 1. Ve 2. El Araç Kredisi Şartları Nelerdir, Nasıl Alınır?
Giriş Tarihi: 24.5.2022 15:18 Son Güncelleme: 24.5.2022 15:18

Taşıt Kredisi Şartları - 1. Ve 2. El Araç Kredisi Şartları Nelerdir, Nasıl Alınır?

Taşıt Kredisi Şartları - 1. Ve 2. El Araç Kredisi Şartları Nelerdir, Nasıl Alınır?

Günümüzde otomobiller, hayatı kolaylaştıran en önemli ulaşım araçları arasında yer alıyor. Pek çok kişi sıfır kilometre ya da ikinci el otomobil satın almak istiyor. Nakit para bazen yeterli olmuyor ve bu nedenle bankadan kredi alınarak otomobil sahibi olma yoluna gidiliyor. Bu durum akıllara araç kredisi şartları hakkında soru işaretleri bırakabiliyor. Peki, taşıt kredisi şartları nedir, 1. Ve 2. El araç kredisi şartları nelerdir, nasıl alınır? İşte detaylar…

Otomobil almak isteyen tüketicilerin, taşıt kredisini hangi faiz oranıyla alabileceği konusunu, bankaların güncel kredi faiz oranlarına göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle birinci ve ikinci el taşıt kredisi şartları hakkında detaylı bir araştırma yapmak gerekiyor. Sizin için taşır kredisi şartlarını derledik. Konuyla ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar, yazımızın devamında sizinle.

Taşıt Kredisi Şartları Nelerdir?

Sıfır kilometre ya da ikinci el bir araç sahibi olmak isteyenlerin başvurabileceği en kolay çözümlerden biri taşıt kredisi olarak biliniyor. Taşıt kredisi:

  • Sıfır kilometre taşıt kredisi
  • İkinci el taşıt kredisi
  • Ticari taşıt kredisi
  • Motosiklet kredisi
  • Tekne kredisi

gibi çeşitli sınıflara ayrılıyor. Taşıt kredisi için gerekli şartların geneli ise şu şekilde:

  • Krediyi kullanacak bireyin en az 18 yaşında olması,
  • SGK kaydının aktif olması,
  • Aktif olan SGK kaydının minimum 6 aylık olması,
  • Taşıt üzerinde herhangi bir kişinin ya da kurumun rehin yani ipotek kaydı olmaması,
  • Kredi notunun yeterli seviyede olması,
  • Kişinin gelirinin kredi taksit ödemelerini karşılayabilmesi.

2. El Taşıt Kredisi Şartları Nelerdir?

Taşıt kredisinin genel şartları, ikinci el taşıtlar için de geçerli olarak kabul ediliyor. Yine de ikinci el taşıt için bankalar bazı şartlar sunabiliyor. Bu şartlar ise şu şekilde:

  • Aracın en fazla 8 yaşında olması. Bu durum bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor.
  • Sıfır araçlar için kredilendirme oranı fatura üzerinden belirlenirken; ikinci el araçlarda ise kasko değeri üzerinden belirlenmesi.

Araç Kredisi Faiz Oranları Nedir?

Taşıt kredisinin faiz oranları, bankadan bankaya göre değişiklik gösterebiliyor. Bu durum piyasalara göre de değişebiliyor. Ayrıca sıfır otomobiller ile ikinci el otomobillerin taşıt kredisinin faiz oranları da kendi içerisinde farklılık gösterebiliyor. Bankaların faiz oranlarını hesaplayan çeşitli siteler yardımı ile oran hesabı yapabilirsiniz.

Araç Kredisi Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Taşıt kredisi için gerekli şartları taşıyorsanız, başvuru yapmak için hazırlanabilirsiniz. Bankaların taşıt kredisi başvurusu için istediğini genel belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Başvuru formu
  • Nüfus cüzdanı aslı
  • Satın alınacak otomobile dair proforma fatura
  • Serbest çalışan kişiler için vergi levhası
  • Son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

Bunların dışında çeşitli hususlara dayanarak farklı belge talepleri de gelebiliyor. Bazı bankalar gelir beyan edemeyen kişilere ve ev hanımlarına da kredi verebiliyor. Bu durum bankadan bankaya değişiklik göstermesinin yanı sıra, güncel kampanyalara göre de değişiklik gösterebiliyor. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için banka temsilcilerine danışabilirsiniz.

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Taşıt Kredisi Şartları - 1. Ve 2. El Araç Kredisi Şartları Nelerdir, Nasıl Alınır?
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