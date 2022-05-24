Taşıt Kredisi Şartları - 1. Ve 2. El Araç Kredisi Şartları Nelerdir, Nasıl Alınır?

Otomobil almak isteyen tüketicilerin, taşıt kredisini hangi faiz oranıyla alabileceği konusunu, bankaların güncel kredi faiz oranlarına göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle birinci ve ikinci el taşıt kredisi şartları hakkında detaylı bir araştırma yapmak gerekiyor. Sizin için taşır kredisi şartlarını derledik. Konuyla ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar, yazımızın devamında sizinle.
Sıfır kilometre ya da ikinci el bir araç sahibi olmak isteyenlerin başvurabileceği en kolay çözümlerden biri taşıt kredisi olarak biliniyor. Taşıt kredisi:
gibi çeşitli sınıflara ayrılıyor. Taşıt kredisi için gerekli şartların geneli ise şu şekilde:
Taşıt kredisinin genel şartları, ikinci el taşıtlar için de geçerli olarak kabul ediliyor. Yine de ikinci el taşıt için bankalar bazı şartlar sunabiliyor. Bu şartlar ise şu şekilde:
Taşıt kredisinin faiz oranları, bankadan bankaya göre değişiklik gösterebiliyor. Bu durum piyasalara göre de değişebiliyor. Ayrıca sıfır otomobiller ile ikinci el otomobillerin taşıt kredisinin faiz oranları da kendi içerisinde farklılık gösterebiliyor. Bankaların faiz oranlarını hesaplayan çeşitli siteler yardımı ile oran hesabı yapabilirsiniz.
Taşıt kredisi için gerekli şartları taşıyorsanız, başvuru yapmak için hazırlanabilirsiniz. Bankaların taşıt kredisi başvurusu için istediğini genel belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz:
Bunların dışında çeşitli hususlara dayanarak farklı belge talepleri de gelebiliyor. Bazı bankalar gelir beyan edemeyen kişilere ve ev hanımlarına da kredi verebiliyor. Bu durum bankadan bankaya değişiklik göstermesinin yanı sıra, güncel kampanyalara göre de değişiklik gösterebiliyor. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için banka temsilcilerine danışabilirsiniz.