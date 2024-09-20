Tasmasız gezdirilen doberman dehşet saçtı

İstanbul Maltepe'ye bağlı Küçükyalı Mahallesi'nde geçen gün akşam saatlerinde sahibi tarafından tasmasız gezdirilen yasaklı ırk olan doberman cinsi köpek, Eser Alkurt'a saldırdı. Talihsiz adamı ayağından ısıran köpek, bir süre daha saldırmaya devam etti. Olayı gören vatandaşlar, kuyruğundan çekip kürekle vurarak köpeğe müdahale etmeye çalıştı. O esnada çığlıklar atan Alkurt, acı içerisinde "Ayağım koptu" diyerek yardım istedi.Mal bırakmak için gittiği yerde dehşeti yaşayan Eser Alkurt, "Maltepe'de bir kuruyemiş toptancısına mal bırakırken yan bahçenin duvarından atlayarak bir köpek yanıma geldi. Önce arkadaşıma saldırdı, 5 dakika kadar yerde süründürdü. Daha sonra bana saldırarak ayağımdan kaptı.Ayağımda çok büyük kesikler, yaralar var ama köpek ısırığı olduğu için dikiş atamadılar. Tendonlarda zedelenme var, yürüme güçlüğü çekiyorum. Köpeğin sahibi hanımefendi, köpek sahipsiz gibi davrandı. Beni ne aradı ne sordu. Geçmiş olsun diyebilirdi, özür dileyebilirdi ama yapmadı. Şikâyetçi olacağım. Benim yerimde bir çocuk olabilirdi. Bir çocuk olsa ayağını koparırdı. Acıyı hâlâ ayağımda hissediyorum. Görüntüler de var, ayağım koptu zannetim" dedi.