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Giriş Tarihi: 23.10.2026 18:52

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti! Uzak Doğu lezzetlerinin üst sıraları fethettiği listede Türk mantısının kaçıncı sırada yer aldığı ise büyük merak uyandırdı. Şaşırtan dereceleri ve listenin zirvesini görmek için tıklayın...

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TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!
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Dünyanın en prestijli lezzet platformlarından TasteAtlas, gezegenin en çok beğenilen mantı türlerini sıraladı! Asya mutfaklarının zirveye ambargo koyduğu sıralamada, Türk mantısının aldığı sonuç gurme dünyasında tartışmaların fitilini ateşledi. Türk mutfağının bu gurur verici lezzetinin dev rakipleri arasındaki yeri ve şaşırtan sıralama

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

1. Zhēngjiǎo, Çin

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

2. Hamamatsu gyoza, Japonya

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TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

3. Tangbao (Soup buns), Çin

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

4. Guotie, Çin

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

5. Xiaolongbao, Çin

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

6. Jiaozi, Çin

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

7. Shishbarak, Lübnan

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

8. Käseknödel, Avusturya

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

9. Siomay, Endonezya

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

10. Pierogi Ruskie, Polonya

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

11. Shēngjiān bāo (Pan-fried pork buns), Çin

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

12. Pierogi, Polonya

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

13. Kasnocken, Avusturya

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

14. Wachauer Marillenknödel, Avusturya

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

15. Shuǐjiǎo, Çin

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

16. Agnolotti del plin, İtalya

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

17. Gyoza, Japonya

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

18. Khinkali, Gürcistan

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

19. Koldūnai, Litvanya

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

20. Bryndzové halušky, Slovakya

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

21. Mantı, Türkiye

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

22. Agnolotti, İtalya

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

23. Culurgionis d'Ogliastra, İtalya

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

24. Baozi, Çin

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

25. Ravioli, İtalya

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

Dünyanın en iyi ekmekleri listesi, farklı coğrafyalardan seçilen özel lezzetlerle damak zevkine hitap eden bir sıralama sundu. Türkiye'den listeye giren ekmek çeşitleri, hem tarihi geçmişi hem de kendine özgü yapısıyla öne çıktı. Gastronomi otoriteleri tarafından belirlenen sıralama, yerel tatların küresel ölçekte nasıl karşılık bulduğunu gösterdi. Türk mutfağına ait ürünlerin listede yer alması dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

TEREYAĞLI SARIMSAKLI NAAN- HİNDİSTAN

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

PAN DE BONO- KOLOMBİYA

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

BAFRA PİDESİ

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

FOCACCİA ALLA GENOVESE- İTALYA

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

AMRİTSARİ KULCHA- HİNDİSTAN

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

ROTİ CANAİ- MALEZYA

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

ROTİ CANAİ- İTALYA

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

MAHJOUBA- CEZAYİR

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

BOLO DO CACO- PORTEKİZ

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

PATATESLİ NAAN- HİNDİSTAN

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

PAROTTA- HİNDİSTAN

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

MEKİKA- BULGARİSTAN

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

PÃO DE QUEİJO- BREZİLYA

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

ROTİ PRATA- SİNGAPUR

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

PÃO ALENTEJANO- PORTEKİZ

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

ALMOJÁBANA- KOLOMBİYA

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

NAAN- HİNDİSTAN

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

PİADİNA ROMAGNOLA- İTALYA

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

PAİN DE CAMPAGNE- FRANSA

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

NAN-E BARBARİ- İRAN

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

PAMPUŞKA- UKRAYNA

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

M'SEMEN- FAS

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

SOMUN- BOSNA HERSEK

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

MARRAQUETA- ŞİLİ

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

LEPİNJA- SIRBİSTAN

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

BAGET- FRANSA

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

FOCACCİA- İTALYA

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

PARATHA- HİNDİTSAN

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

PEYNİRLİ EKMEK- KOLOMBİYA

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

PEYNİRLİ NAAN- HİNDİSTAN

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

MONTREAL USULÜ SİMİT- KANADA

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

BOLANİ- AFGANİSTAN

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

MANYOK EKMEĞİ- KOLOMBİYA

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

BOLO LÊVEDO- PORTEKİZ

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

KOULOURİ THESSALONİKİS- YUNANİSTAN

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

KAPAK ALTI EKMEĞİ - HIRVATİSTAN

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

GÖZLEME- TÜRKİYE

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

SİMİT

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

EKŞİ MAYALI EKMEK- AMERİKA

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

BROA DE MİLHO- PORTEKİZ

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

KUTUB- AZERBAYCAN

TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

PİDE EKMEĞİ- TÜRKİYE

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!
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