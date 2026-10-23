TasteAtlas dünyanın en iyi mantılarını seçti: İşte Türk mantısının listedeki yeri belli oldu!

Dünyanın en prestijli lezzet platformlarından TasteAtlas, gezegenin en çok beğenilen mantı türlerini sıraladı! Asya mutfaklarının zirveye ambargo koyduğu sıralamada, Türk mantısının aldığı sonuç gurme dünyasında tartışmaların fitilini ateşledi. Türk mutfağının bu gurur verici lezzetinin dev rakipleri arasındaki yeri ve şaşırtan sıralama
1. Zhēngjiǎo, Çin
3. Tangbao (Soup buns), Çin
4. Guotie, Çin
5. Xiaolongbao, Çin
6. Jiaozi, Çin
7. Shishbarak, Lübnan
8. Käseknödel, Avusturya
9. Siomay, Endonezya
10. Pierogi Ruskie, Polonya
11. Shēngjiān bāo (Pan-fried pork buns), Çin
12. Pierogi, Polonya
13. Kasnocken, Avusturya
14. Wachauer Marillenknödel, Avusturya
15. Shuǐjiǎo, Çin
16. Agnolotti del plin, İtalya
17. Gyoza, Japonya
18. Khinkali, Gürcistan
19. Koldūnai, Litvanya
20. Bryndzové halušky, Slovakya
21. Mantı, Türkiye
22. Agnolotti, İtalya
23. Culurgionis d'Ogliastra, İtalya
24. Baozi, Çin
25. Ravioli, İtalya
Dünyanın en iyi ekmekleri listesi, farklı coğrafyalardan seçilen özel lezzetlerle damak zevkine hitap eden bir sıralama sundu. Türkiye'den listeye giren ekmek çeşitleri, hem tarihi geçmişi hem de kendine özgü yapısıyla öne çıktı. Gastronomi otoriteleri tarafından belirlenen sıralama, yerel tatların küresel ölçekte nasıl karşılık bulduğunu gösterdi. Türk mutfağına ait ürünlerin listede yer alması dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.
TEREYAĞLI SARIMSAKLI NAAN- HİNDİSTAN
PAN DE BONO- KOLOMBİYA
BAFRA PİDESİ
FOCACCİA ALLA GENOVESE- İTALYA
AMRİTSARİ KULCHA- HİNDİSTAN
ROTİ CANAİ- MALEZYA
ROTİ CANAİ- İTALYA
MAHJOUBA- CEZAYİR
BOLO DO CACO- PORTEKİZ
PATATESLİ NAAN- HİNDİSTAN
PAROTTA- HİNDİSTAN
MEKİKA- BULGARİSTAN
PÃO DE QUEİJO- BREZİLYA
ROTİ PRATA- SİNGAPUR
PÃO ALENTEJANO- PORTEKİZ
ALMOJÁBANA- KOLOMBİYA
NAAN- HİNDİSTAN
PİADİNA ROMAGNOLA- İTALYA
PAİN DE CAMPAGNE- FRANSA
NAN-E BARBARİ- İRAN
PAMPUŞKA- UKRAYNA
M'SEMEN- FAS
SOMUN- BOSNA HERSEK
MARRAQUETA- ŞİLİ
LEPİNJA- SIRBİSTAN
BAGET- FRANSA
FOCACCİA- İTALYA
PARATHA- HİNDİTSAN
PEYNİRLİ EKMEK- KOLOMBİYA
PEYNİRLİ NAAN- HİNDİSTAN
MONTREAL USULÜ SİMİT- KANADA
BOLANİ- AFGANİSTAN
MANYOK EKMEĞİ- KOLOMBİYA
BOLO LÊVEDO- PORTEKİZ
KOULOURİ THESSALONİKİS- YUNANİSTAN
KAPAK ALTI EKMEĞİ - HIRVATİSTAN
GÖZLEME- TÜRKİYE
SİMİT
EKŞİ MAYALI EKMEK- AMERİKA