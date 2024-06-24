Tatil cenneti çöp cehennemine döndü

Yerli ve yabancı turistlerin gözdelerinden Muğla, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de adım atacak yer kalmadı. 9 gün süren Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle geri dönüşler yaşanırken kentte oluşan kirli manzara pes dedirtti. Doğa harikası kentin sahil kesimleri, mesire alanları ve seyir tepeleri çöplüğe döndü. Rasgele atılan çöpler yangınlara davetiye çıkardı. Belediye ekipleri söz konusu bölgelerde temizlik çalışması yaptı. Muğla genelinde yaklaşık 50 bin ton çöp toplandı. Yaşanan durumdan şikayetçi olan vatandaşlar ise, "Böyle yapacaksanız gelmeyin. Bu duyarsızlıklardan artık bıktık." dedi.