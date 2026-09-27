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Giriş Tarihi: 27.09.2026

Tatil için gelen savcının şüpheli ölümü

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Tatil için gelen savcının şüpheli ölümü
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Almanya'dan tatil için eşiyle birlikte İstanbul'a gelen savcı Sibel Tunç (42), rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi için bekleyen Tunç, fenalaşarak hayatını kaybetti. 4 gündür kusma şikâyeti olduğu belirtilen Tunç'un ölümünün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Olay, 13 Eylül Pazar günü saat 04.50 sıralarında hastanenin acil servisinde meydana geldi. Almanya'da savcı olarak görev yapan, Hamburg doğumlu Alman vatandaşı Sibel Tunç, eşi Aykut T. ile tatil için Türkiye'ye geldi. Çift, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir evde kalmaya başladı. Yaklaşık 4 gündür kusma şikâyeti bulunan ve kronik tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tunç, saat 02.42 sıralarında yeniden kusması üzerine Silivri Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Acil serviste kaydı açılan Tunç, tedavi için beklediği sırada aniden fenalaştı. Kırmızı alana alınan Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tunç'un cenazesi Silivri'de toprağa verildi.

#ALMANYA #SİLİVRİ

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