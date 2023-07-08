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Giriş Tarihi: 8.7.2023 23:20 Son Güncelleme: 8.7.2023 23:26

Korkunç kaza tatile çıkan aileyi birbirinden ayırdı! Anne ve baba öldü, çocuklar yaralı...

Kastamonu’da tatile çıkan ailenin bulunduğu arkasında karavan olan cip kamyonla çarpıştı. Kazada karı-koca hayatını kaybederken, 3 çocukları ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Korkunç kaza tatile çıkan aileyi birbirinden ayırdı! Anne ve baba öldü, çocuklar yaralı...

Kastamonu-Tosya karayolu Akkaya köyü mevkiinde Rıdvan Keskin idaresindeki (39) arkasında karavan bulunan cip ile M.T. (50) yönetimindeki kamyon, çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan cip, yaklaşık 40 metre şarampole yuvarlandı. Kazada cip hurdaya dönerken içerisinde sürücü Rıdvan Keskin ile eşi Naciye Keskin (37) sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Cipte bulunan ailenin çocukları Emre (13), Devran (11) ve Miranmir (1) Keskin kardeşler ile kamyon sürücüsü M.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanarak kalbi duran Miranmir Keskin, ambulansta tekrar hayata döndürüldü.

Olay yerinde hayatını kaybeden Rıdvan ve Naciye Keskin'in cenazeleri, sıkıştıkları yerden Kastamonu itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı. Rıdvan ve Naciye Keskin'in cenazeleri, cenaze aracıyla hastanenin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken kamyon sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Korkunç kaza tatile çıkan aileyi birbirinden ayırdı! Anne ve baba öldü, çocuklar yaralı...
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