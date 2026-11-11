Taurid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenebilecek mi? Gözünüzü gökyüzünden ayırmayın!

Kasım ayının dikkat çeken gökyüzü olaylarından Kuzey Taurid meteor yağmuru, gökyüzünü izlemeyi sevenler için görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Türkiye'den de gözlemlenebilecek meteor yağmurunun zirveye ulaşacağı tarih ve en uygun izleme saatleri araştırılıyor.