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Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:49

Taurid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi? Gözünüzü gökyüzünden ayırmayın!

Kasım ayının dikkat çeken gökyüzü olaylarından Taurid meteor yağmuru, parlak ışık izleriyle geceyi aydınlatmaya hazırlanıyor. Özellikle ateş topu olarak adlandırılan parlak meteorlarıyla bilinen bu doğa olayı, gökyüzü tutkunlarına eşsiz anlar yaşatabilir. Peki, Taurid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi?

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Taurid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye’den izlenebilecek mi? Gözünüzü gökyüzünden ayırmayın!
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Kasım ayının dikkat çeken gökyüzü olaylarından Kuzey Taurid meteor yağmuru, gökyüzünü izlemeyi sevenler için görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Türkiye'den de gözlemlenebilecek meteor yağmurunun zirveye ulaşacağı tarih ve en uygun izleme saatleri araştırılıyor.

KUZEY TAURİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasım ayının önemli astronomi olaylarından Kuzey Taurid meteor yağmuru, 11 Kasım Çarşamba'yı 12 Kasım 2026 Perşembe'ye bağlayan gece en yüksek etkinlik seviyesine ulaşacak.

Türkiye'den gözlem yapmak isteyenler, hava karardıktan sonra gökyüzünü izlemeye başlayabilecek. Özellikle gece yarısı ve sonrasındaki saatler, meteorları görmek için daha elverişli olacak.

KUZEY TAURİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Türkiye, Kuzey Taurid meteor yağmurunun gözlemlenebildiği ülkeler arasında yer aldı. Ancak meteorların görülebilmesi için gökyüzünün açık olması ve çevredeki yapay ışıkların mümkün olduğunca az bulunması gerekiyor. Şehir merkezlerindeki yoğun aydınlatma, özellikle daha sönük ışık izlerinin fark edilmesini zorlaştırabiliyor.

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KUZEY TAURİD METEOR YAĞMURU EN İYİ HANGİ SAATLERDE GÖRÜLÜR?

Gökyüzündeki meteor hareketliliğini takip etmek için 11 Kasım akşamından itibaren gözlem yapılabilecek. Gece yarısına doğru Boğa Takımyıldızı'nın gökyüzünde yükselmesiyle meteorları fark etme olasılığı artabilecek. Gece yarısından şafak öncesine kadar geçen saatler, gökyüzünü izlemek isteyenler için uygun bir aralık oluşturuyor.

Özellikle 12 Kasım gecenin ilerleyen saatleri ile sabaha karşı 02.00-05.00 aralığı gözlem için değerlendirilebilir.

KUZEY TAURİD METEOR YAĞMURUNDA SAATTE KAÇ METEOR GÖRÜLECEK?

Kuzey Tauridler, çok sayıda meteor üretmesinden ziyade zaman zaman ortaya çıkan parlak ışık izleriyle tanınıyor. Uygun gökyüzü koşullarında saatte yaklaşık 5 meteor gözlemlenebilir.

Bu sayı, karanlık ve açık bir gökyüzünde elde edilebilecek ideal gözlem koşullarına dayanıyor.

KUZEY TAURİD METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUR?

Kuzey Taurid meteor yağmuru, Dünya'nın uzayda bulunan küçük taş ve toz parçacıklarının oluşturduğu bir akıntının içinden geçmesiyle meydana geliyor. Taurid meteor akıntısı, 2P/Encke kuyruklu yıldızıyla bağlantılı gök cismi kalıntılarıyla ilişkilendiriliyor.

Bu parçacıklar Dünya atmosferine yüksek hızla girdiğinde ısınarak gökyüzünde kısa süreli parlak izler oluşturuyor. Halk arasında yıldız kayması olarak bilinen bu olayda gerçekte yıldızlar hareket etmiyor; atmosferde ışıldayan küçük gök cismi parçaları görülüyor.

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Taurid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den izlenebilecek mi? Gözünüzü gökyüzünden ayırmayın!
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