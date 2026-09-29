TBMM Başkanı Kurtulmuş Portekiz’de!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarda bulunmak üzere Portekiz'e geldi. Kurtulmuş, başkent Lizbon'da Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninde iki ülkenin milli marşları çalındı. Tören mangasını selamlayan Kurtulmuş, daha sonra Aguiar-Branco ile heyetlerini birbirlerine takdim etti.