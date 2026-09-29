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Giriş Tarihi: 29.09.2026 14:28 Son Güncelleme: 29.09.2026 14:32

TBMM Başkanı Kurtulmuş Portekiz'de!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle ziyarette bulunduğu Lizbon'da Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

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İHA Yaşam
TBMM Başkanı Kurtulmuş Portekiz’de!
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarda bulunmak üzere Portekiz'e geldi. Kurtulmuş, başkent Lizbon'da Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninde iki ülkenin milli marşları çalındı. Tören mangasını selamlayan Kurtulmuş, daha sonra Aguiar-Branco ile heyetlerini birbirlerine takdim etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Aguiar-Branco törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Türkiye-Portekiz Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, TBMM Katip Üyesi ve Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ile Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Haldun Koç yer aldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ #NUMAN KURTULMUŞ

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TBMM Başkanı Kurtulmuş Portekiz'de!
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