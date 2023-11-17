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Giriş Tarihi: 17.11.2023 20:53 Son Güncelleme: 17.11.2023 21:28

TBMM İnsan Hakları heyeti Diyarbakır Annelerini ziyaret etti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ile Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyesi milletvekilleriyle birlikte, PKK taraflarından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde evlat nöbetini kararlılıkla sürdüren Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret etti.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
TBMM İnsan Hakları heyeti Diyarbakır Annelerini ziyaret etti

Diyarbakır Annelerinin, HDP il başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattıkları evlat nöbetini 1537'nci gününe girdi. PKK tarafından kaçırılan çocukları mücadele eden anneleri, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyesi milletvekilleriyle ziyaret etti. Ailelerle tek tek görüşen heyet, mücadeleyi desteklediklerini vurguladı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bu mücadeleyi en başından bu yana çok dikkatle ve yakından takip ediyoruz.

PKK terör örgütünün 12, 13, 14 yaşından başlayarak eline ağır silahlar verdiği çocukları, 'genç savaşçılar' diye sosyal medya hesaplarından paylaşan uluslararası bazı güçler ve devletlerin zulümle abat olunmayacağını, 'terör bir gün muhakkak destekleyeni de bulur' uyarısına kulak kabartmaları gerektiğini düşünüyorum."

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TBMM İnsan Hakları heyeti Diyarbakır Annelerini ziyaret etti
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