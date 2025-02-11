TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Araştırma Komisyonu’ndan anlamlı ziyaret!

Komisyon Başkanı Hulki Cevizoğlu ve beraberindeki heyet, öğleden sonra geldikleri adliyede önce Başsavcı Zafer Koç başta olmaz üzere adliyede görevli pedagoglar, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarına ziyarette bulundu. Başsavcı vekili Başak Eryılmaz önderliğinde ağırlanan heyet, iki saatlik ziyaretinden ardından uğurlandı.

İstanbul Anadolu Adliyesi, bugün TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Araştırma Komisyonu Başkanı Hulki Cevizoğlu ve beraberindeki 30 kişilik heyeti ağırladı. Komisyon üyeleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekili Başak Eryılmaz öncülüğünde saat 14.00'da adliyenin E Blok protokol girişinde karşılandı.

TBMM KADINA ŞİDDET ARAŞTIRMA KOMİSYONUNDAN ZİYARET

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Araştırma Komisyonu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç'u makamında ziyaret etti. Ardından Başsavcı vekili Başak Eryılmaz koordinesinde adliyenin yemekhanesinde yemek programı düzenlendi. Yemek programından sonra ise Komisyon Başkanı Hulki Cevizoğlu ve beraberindeki heyet, adliyenin toplantı salonunda İstanbul Anadolu Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte istişare toplantısına katıldı.

ADLİYEDEKİ PEDAGOG VE SOSYAL HİZMET UZMANLARIYLA GÖRÜŞTÜLER

Toplantıda Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Eren Dedekli'nin sunum konuşması dinlendi. Ardından adliyede görevli sosyal hizmetler uzmanları, pedagoglar, psikologlar ve bir takım zabıt katiplerine ziyaretler düzenlendi. Yaklaşık iki saat boyunca adliyede vakit geçiren TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Araştırma Komisyonu, gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ardından yine Başsavcı vekili Başak Eryılmaz öncülüğünde uğurlandı.