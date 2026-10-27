TBMM’de anlamlı buluşma: Parlamento Özel Ödülü SABAH’a verildi! Ödül, Ali Ekeyılmaz’a

Türkiye'de habercilik sektörünün gelişimini desteklemek, etik değerlerin korunmasını sağlamak, güvenilir ve kaliteli içerik üretimini teşvik etmek amacıyla TBMM himayesinde düzenlenen yarışmanın ödül töreni, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşti.

Geleneksel habercilikte üstün başarı gösteren çalışmaların yanı sıra dijital medya ve modern habercilik tekniklerini yenilikçi bir vizyonla uygulayan projelerin de değerlendirildiği yarışmada, farklı kategorilerde 7 ödül sahiplerini buldu.

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın jüri üyeleri arasında yer aldığı yarışmada, Sabah Gazetesi Foto muhabiri Ali Ekeyılmaz, Parlamento Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ekeyılmaz, ödülü TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek'ten aldı.

Yılın haberi ödülünü ise Erdoğan Yapık, Sabah Gazetesi'nde çalıştığı dönemde yaptığı "Mattia Ahmet Minguzzi" haberi ile aldı.

GÜÇLÜ BASIN VURGUSU

Törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Filistin'de haberci kardeş ve dostlarımızın hakkı tutup elinden kaldırma faaliyetleri, İsrail'in siyonist propaganda mekanizmasını yerle bir etti. Örtmeye çalıştığı gerçekleri su üstüne çıkardı" dedi. Kurtulmuş, Türkiye'nin büyük hedefleri olan bir ülke olduğunun altını çizdi ve "Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin vazgeçilmez unsurlarından biri de güçlü bir Türk medyasına sahip olmaktır" mesajı verdi.

ÖLDÜRENİ NAKLEN İFŞA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Irak'ın bombalanmasındaki rızanın aynı şekilde Gazze'de oluşturulamamasında gazeteciler ve dijital mecralardaki yayınların etkili olduğunu belirtti. Duran, "Sizler ölümü naklen yayınlamadınız; öldürenleri naklen ifşa ettiniz. Hakikat evlere, kalplere sızdıysa fedakar gazeteciler sayesinde oldu" dedi.