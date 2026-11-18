Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ilk ödemeleri 18-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılacak. İlk ödemede ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs veya öğrenim kredisi yatırılacak.
20 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 4 olanla
21 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar
22 Kasım: T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar
İlk ödeme döneminin tamamlanmasının ardından KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri düzenli takvim doğrultusunda devam edecek. GSB'nin açıklamasına göre sonraki aylarda ödemeler her ayın 6-10'u arasında gerçekleştirilecek.
2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ilk ödemesinde iki aylık tutar hesaplara yatırılacak. Ekim ve kasım aylarını kapsayan ödemeler, açıklanan tarihler doğrultusunda öğrencilerin hesaplarına aktarılacak.