KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ilk ödemeleri 18-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde hesaplara aktarılacak. İlk ödemede ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık burs veya öğrenim kredisi yatırılacak.