TCDD İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI! TCDD işçi alımı başvuru şartları neler, kura ve sınav tarihi belli oldu mu?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 229 işçi alımı gerçekleştirecek. İŞKUR üzerinden devam eden başvurular, 5 tren makinisti ve 224 farklı pozisyonda yapılacak alımlar için geçerli olacak. Makinist kadrosu sözlü sınavla, diğer kadrolar ise noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek. Peki, TCDD işçi alımı için başvuruları nasıl yapılır, şatları neler, kura ve sınav tarihi belli oldu mu? İşte, TCDD başvuru ekranı ve kura takvimi.
TCDD'nin 229 işçi alımı için başvurular, 11 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve 15 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek.
Adaylar, başvurularını yalnızca İŞKUR'un resmi internet sitesi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden online olarak yapabilecek.
TCDD'nin 229 işçi alımı kapsamında 224 işçi pozisyonu için noter huzurunda kura çekimi 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 10.00'da TCDD Genel Müdürlüğü'nde yapılacak. Kura sonuçları ve olası değişiklikler www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinden duyurulacak. Kura sonucunda ismi çıkan adaylar, evrak teslim işlemlerini kendi bölge müdürlüklerinde tamamlayacak.
5 makinist pozisyonu için başvuru sayısı 20'den fazla olursa, noter huzurunda kura çekilerek sözlü sınava girecek 20 aday belirlenecek. Başvuru sayısı 20'nin altındaysa, tüm adaylar doğrudan sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav tarihleri ve sonuçları yine www.tcddtasimacilik.gov.tr üzerinden açıklanacak. Sınavı geçen makinist adayları, Divriği Lojistik Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayacak.
1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak ayrıca erkek olmak şartı aranacaktır.
5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6.İhtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
7. Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,
8. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
9. Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
10. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
11. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.