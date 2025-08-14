TCDD İŞÇİ ALIMI İŞKUR BAŞVURU EKRANI! TCDD işçi alımı başvuru şartları neler, kura ve sınav tarihi belli oldu mu?

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak ayrıca erkek olmak şartı aranacaktır.

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.İhtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.