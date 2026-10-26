TCDD personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? 166 kişilik alımda başvuru ve kura takvimi!

TCDD PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Noter kurasının ardından asıl ve yedek aday listeleri, TCDD Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Kurada ismi çıkan adaylardan mezuniyet belgeleri ve görevin gerektirdiği sağlık raporları gibi evraklar istenilebilir. Özellikle tren teşkil işçisi kadrosunda görev alacak kişilerin, A Grubu Emniyet Kritik Görevlerde Çalışır ibareli sağlık raporuna sahip olması gerekiyor.

Belgelerini süresi içinde teslim etmeyen veya ilan şartlarını karşılamadığı belirlenen adayların yerine yedek listedeki kişiler çağrılabilecek.

Adaylar kura sonuçlarını ve evrak teslimine ilişkin duyuruları https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinden takip edebilecek.