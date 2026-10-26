TCDD personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor, nasıl yapılır? 166 kişilik alımda başvuru ve kura takvimi!

TCDD Taşımacılık AŞ'nin açtığı daimi işçi kadrolarında başvuru sürecinin sonuna gelindi. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, işe alım sürecinin bir sonraki aşaması olan noter kurasına çevrilecek. Noter kurasının yapılacağı tarihler belli oldu.
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün 166 daimi işçi alımı için başvurular bugün itibariyle sona eriyor. 21 Ekim'de başlayan başvuru sürecinde son güne girilirken adayların işlemlerini İŞKUR üzerinden tamamlaması gerekiyor.
TCDD personel alımı başvuruları, İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Adayların başvurmak istedikleri kadronun mezuniyet, yaş ve ikamet koşullarını taşıması gerekiyor.
Başvuru için izlenecek adımlar şöyle:
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TCDD Taşımacılık personel alımı için noter kura çekimi 18 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Çekiliş, Ankara'daki TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünde noter huzurunda yapılacak.
Kura sonucunda 166 kişilik kontenjana karşılık gelen asıl adaylar ile asıl aday sayısının dört katı kadar yedek aday belirlenecek. Kura tarihine ilişkin olası değişiklikler kurumun resmİ internet sitesi üzerinden duyurulacak.
Noter kurasının ardından asıl ve yedek aday listeleri, TCDD Taşımacılık AŞ'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Kurada ismi çıkan adaylardan mezuniyet belgeleri ve görevin gerektirdiği sağlık raporları gibi evraklar istenilebilir. Özellikle tren teşkil işçisi kadrosunda görev alacak kişilerin, A Grubu Emniyet Kritik Görevlerde Çalışır ibareli sağlık raporuna sahip olması gerekiyor.
Belgelerini süresi içinde teslim etmeyen veya ilan şartlarını karşılamadığı belirlenen adayların yerine yedek listedeki kişiler çağrılabilecek.
Adaylar kura sonuçlarını ve evrak teslimine ilişkin duyuruları https://www.tcddtasimacilik.gov.tr/ adresinden takip edebilecek.
TCDD Taşımacılık tarafından yayımlanan ilanda, demiryollarının bakım, onarım ve işletme faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere sekiz meslek grubuna kontenjan ayrıldı.
166 kişilik kadro dağılımı şu şekilde: