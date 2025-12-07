TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2025: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte tarihler

TCMB'nin dokuzuncu faiz kararına yönelik belirsizlik devam ederken, finans çevreleri toplantı tarihine odaklanmış durumda. Önceki toplantıda faiz indirimi yapan Merkez Bankası'nın bu ay nasıl bir adım atacağı ekonomi gündeminin başlıca konusu hâline geldi. Takvimin kesinleşmesiyle birlikte gözler yeniden Para Politikası Kurulu'nun açıklamalarına çevrildi. Peki, Aralık faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte öne çıkan başlıklar…
Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu kararları için takvim netleşti. Ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği faiz kararı, 11 Aralık 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak.
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e çekme kararı aldı. Bununla birlikte, Merkez Bankası'nın gecelik borç verme faizi yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 39'dan yüzde 38'e düşürüldü. Bu adımlar, para politikasında gevşeme yönündeki sürecin devam ettiğine işaret ediyor.
Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'ndaki cari ay sonu gecelik faiz beklentisi bir önceki dönemde yüzde 39,15 iken, bu dönemde hafif yükselerek yüzde 39,35'e ulaşmıştır.
Öte yandan, Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısında uygulanması beklenen TCMB politika faizi beklentisi ise bu ankete göre yüzde 38,28 olarak kaydedilmiştir.