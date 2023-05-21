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Giriş Tarihi: 21.5.2023 22:55 Son Güncelleme: 21.5.2023 22:55

TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğüne göre hangisinin "anası ağlamamış"?

Her hafta Pazar günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 21 Mayıs 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğüne göre hangisinin "anası ağlamamış"? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğüne göre hangisinin anası ağlamamış?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 21 Mayıs 2023 Pazar günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğüne göre hangisinin "anası ağlamamış"? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (21 MAYIS 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğüne göre hangisinin "anası ağlamamış"?

A- Koşanın
B- Korkanın
C- Kaçanın (CEVAP)
D- Kıvıranın


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TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğüne göre hangisinin "anası ağlamamış"?
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