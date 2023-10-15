TEDAŞ görevlisi kılığında dolandırıcılık

İstanbulSultanbeyli'de yaşayan Selvi K.'nın evine Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi (TEDAŞ) çalışanı kılığında gelen Süleyman A., yüksek faturalar ile ilgili prizleri kontrol edeceğini söyledi. Eve giren sözde görevli, bir süre elindeki bir kablo ile prizlere bakarak çalışıyormuş gibi yaptıktan sonra "Üzerinizde metal bir şey olmamalı" diyerek Selvi K.'nın kolundaki altın bilezikleri aldı. Bilezikleri aldıktan sonra sayaçlara bakma bahanesiyle dışarı çıkan sözde görevli, bileziklerle birlikte kaçtı. Görevli zannettiği adam geri dönmeyince dolandırıldığını anlayan Selvi A. ise savcılığa başvurarak yaşadıklarını anlattı. Yürütülen soruşturmada savcılık, şüphelinin benzer eylemleri sürekli yaptığını tespit etti. Şüpheli Süleyman A.'ya, "Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık"tan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.