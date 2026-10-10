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Giriş Tarihi: 10.10.2026

Tedavi için gittiler, cenazeleri çıktı

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Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Tedavi için gittiler, cenazeleri çıktı
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Denizli'de termal tedavi için bir pansiyona yerleşen Tahsin Ünver (80) ile eşi Yaşariye Ünver (79), odalarının banyosunda ölü bulundu. Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyonda önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir süre önce Danimarka'dan memleketleri Uşak'a dönen Tahsin Ünver ile eşi Yaşariye Ünver, 6 Ekim'de tatil için pansiyona yerleşti. İki gün boyunca odalarından çıkmayan çifti merak eden görevliler, kontrol etmek için odaya girdi. Çifti banyoda hareketsiz bulan çalışanların ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, banyoda bulunan Ünver çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kükürt gazından zehirlendikleri düşünülen çiftin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DENİZLİ #PAMUKKALE
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Tedavi için gittiler, cenazeleri çıktı
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