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Giriş Tarihi: 27.09.2026

Tedaviyi reddeden Barış yine telefon başına geçti

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İHA
Tedaviyi reddeden Barış yine telefon başına geçti
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 52 yaşındaki anne Semra Özbay ve 25 yaşındaki oğlu Barış Özbay, Antakya ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde yaşam mücadelesi veriyor. Depremin ardından okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sanal dünyaya bağımlı hale gelen ve 3 ay hastanede tedavi gören Barış Özbay, evine döndükten sonra ilaçlarını kullanmayı bıraktı. Günlerini cep telefonuyla oyun oynayarak ve film izleyerek geçiren Özbay, hayatını düzene sokmak istemediğini belirtti. Kişisel bakımlarını ihmal eden ve 2 aydan uzun süredir duş almadığını ifade eden genç adam, fiziksel ağrıları için zararlı olduğunu bildiği halde sadece ağrı kesici kullanmaya devam ediyor. Bahçeye bile çıkmadığını, evde olmanın kendisine yettiğini ve yaşamından memnun olduğunu söyleyen Özbay, oyunların kendisini artık etkilemediğini, bir sinek bile öldürse canının yandığını dile getirdi. Hayatında bir değişiklik istemeyen Barış Özbay, sanal bağımlılığı ve öz bakımını reddeden yaşam tarzıyla gündeme gelmişti.

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Tedaviyi reddeden Barış yine telefon başına geçti
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