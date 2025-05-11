Tefeci çetesi çökertildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü dolandırıcı ve tefecilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, sosyal medya üzerinden emekli şahısları kredi verildiğine dair reklamlar yaparak, 107 vatandaşın hesap bilgilerini ele geçirip, 2 milyar 690 milyon lirayı dolandırdıkları ortaya çıktı. Polis, yaptığı çalışmalar sonrasında tespit ettiği Ö.S. (48), S.A. (42), V.A. (41), H.E.G. (35), S.B. (40), Y.K. (69), Y.B. (42), A.K. (43), E.S. (54), E.A. (49) isimli şüphelileri adım adım izledi. Ekipler Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Amasya illerinde şafak operasyonu düzenledi. Adreslerinde tek tek yakalanan 10 şüpheli emniyete götürüldü.