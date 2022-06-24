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Giriş Tarihi: 24.6.2022 16:14 Son Güncelleme: 24.6.2022 16:14

Teğmen Nasıl Olunur? Lisans Mezunu Teğmen Olma Şartları Nelerdir, Yaş Sınırı Var Mı?

Teğmen Nasıl Olunur? Lisans Mezunu Teğmen Olma Şartları Nelerdir, Yaş Sınırı Var Mı?

Ülkemizde son zamanlarda popüler meslek haline gelen teğmen; ülkelerin kara, deniz ve hava kuvvetlerinde gerçek görevi tim komutanlığı olarak bilinmektedir. Üsteğmen ile asteğmen arasında yer alan askeri rütbe olarak da adlandırabiliriz. Teğmenin sözlükteki anlamı ise hücum eden olarak bilinir. Teğmen nasıl olunur? Sorusu hem merak edilen hem de oldukça çok araştırılan konudur. Lisans mezunu teğmen olma şartları nelerdir, yaş sınırı var mı? İşte tüm bilgiler…

Teğmen, TSK'da "Subay" sınıfına dahil olan orduda ise rütbesi üsteğmen ve asteğmen arasında olan subay olarak tanımlanır. Ülkemizde kutsal meslekler arasında yer alan teğmen bir o kadar da önemli görevleri vardır. Görev aldığı bölükte takım veya tim komutanı olarak çalışırlar. Teğmen olan birisinin apoletinde bir yıldız görebilirsiniz. Teğmen olmak isteyen ve ayrıca vatani görevde bulunmak isteyenler "Teğmen nasıl olunur?" sorusuna yanıt aramaktadırlar. Lisans mezunu teğmen olma şartları nelerdir, yaş sınırı var mı? Şimdi detaylı inceleyeceğiz.

Teğmen Nasıl Olunur?

Teğmen, TSK'da yer alan kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıklarıyla Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapan subaylardır. Başında bulunduğu takımı, ordunun hiyerarşik düzenine göre sevk ve idare etmesi teğmenin en önemli görevidir. Teğmen olabilmek için aşağıdaki yer alan şartları tamamlamanız gereklidir.

Teğmen olmanız için 4 farklı seçenek olduğunu belirtelim.

  1. Harp Okulu'ndan mezun olmak,
  2. Asteğmen olarak görev alırken teğmenlik sınavında başarılı olmak,
  3. 9 ay boyunca asteğmen olarak görev yapmış olmak ve sözleşmeli teğmen olarak göreve başlamaktır.
  4. Eğitim alarak teğmen olmak için Harp Okulu'nda verilen askeri eğitim, beden eğitimi ve spor programı ile akademik programlardan başarılı olarak mezun olmanız gerekir.

Teğmen olma şartları aşağıdaki gibidir:

  • En fazla 20 yaşında olmak,
  • T.C vatandaşı olmak,
  • Lise ve dengi okullarda eğitimine devam edenler için mezun olduğu dönemi takip eden kayıt döneminde başvurmuş olmak,
  • ÖSYM'nin o yıl gerçekleştirdiği Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına katılmış ve en az belirlenen çağrı taban puanını almış olmak,
  • Devletin güvenliğini tehlikeye atan yapı ve oluşumlara üye olmamak,
  • Terör yanlısı bir eylem ya da provokasyonun içinde yer almamış olmak,
  • Toplumda kabul göremeyen yöntemlerle (iftira, hırsızlık, rüşvet) kazanç elde etmemiş olmak,
  • Küçük dahi olsa herhangi bir konu nedeniyle hüküm giymemiş olmak ya da soruşturma geçirmemek,
  • Nişanlı, evli, boşanmış, çocuklu, hamile olmamak ve nikah dışı birliktelik yaşamamak,
  • Askeri okuldaki intibak eğitimini başarıyla tamamlamak.

Kadın Teğmen Nasıl Olunur?

Kadın teğmen olmak için erkeklerden farklı olan boy ve vücut kitle indeksi şartlarıdır. Kadınlar için en az 1.62 cm boy olması şartı vardır.

Teğmen Yaş Sınırı Var Mı?

Teğmen olabilmek için 27 yaşını doldurmamış olmak, eğer yüksek lisans yapmış ise 32 yaşını doldurmamış olmak gereklidir.

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Teğmen Nasıl Olunur? Lisans Mezunu Teğmen Olma Şartları Nelerdir, Yaş Sınırı Var Mı?
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