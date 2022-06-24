Teğmen Nasıl Olunur? Lisans Mezunu Teğmen Olma Şartları Nelerdir, Yaş Sınırı Var Mı?

Teğmen, TSK'da "Subay" sınıfına dahil olan orduda ise rütbesi üsteğmen ve asteğmen arasında olan subay olarak tanımlanır. Ülkemizde kutsal meslekler arasında yer alan teğmen bir o kadar da önemli görevleri vardır. Görev aldığı bölükte takım veya tim komutanı olarak çalışırlar. Teğmen olan birisinin apoletinde bir yıldız görebilirsiniz. Teğmen olmak isteyen ve ayrıca vatani görevde bulunmak isteyenler "Teğmen nasıl olunur?" sorusuna yanıt aramaktadırlar. Lisans mezunu teğmen olma şartları nelerdir, yaş sınırı var mı? Şimdi detaylı inceleyeceğiz.
Teğmen, TSK'da yer alan kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıklarıyla Jandarma Genel Komutanlığına bağlı olarak görev yapan subaylardır. Başında bulunduğu takımı, ordunun hiyerarşik düzenine göre sevk ve idare etmesi teğmenin en önemli görevidir. Teğmen olabilmek için aşağıdaki yer alan şartları tamamlamanız gereklidir.
Teğmen olmanız için 4 farklı seçenek olduğunu belirtelim.
Teğmen olma şartları aşağıdaki gibidir:
Kadın teğmen olmak için erkeklerden farklı olan boy ve vücut kitle indeksi şartlarıdır. Kadınlar için en az 1.62 cm boy olması şartı vardır.
Teğmen olabilmek için 27 yaşını doldurmamış olmak, eğer yüksek lisans yapmış ise 32 yaşını doldurmamış olmak gereklidir.